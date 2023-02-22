Тайный объект на японском пляже: до сих пор неизвестно, что это

На пляже японского города Хамамацу нашли тайный металлический шар. Хотя этот объект обследовали службы, пока неизвестно, для чего он используется. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Металлический шар в Японии. Фото из открытых источников

21 февраля власти Японии отреагировали на неизвестный объект в форме сферы на пляже вблизи города Хамамацу. Саперы страны исследовали шар на наличие взрывчатки, потому что боялись, что это могу бить морская мина. После детального изучения оказалось, что сфера внутри пуста. Японские спецслужбы также исключили шпионскую деятельность Китая или Северной Кореи. После всех проверок службы окончательно так и не смогли установить, что за объект перед ними.

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Самым вероятным предположением, что металлический шар – это буй, выброшенный морскими волнами на берег. Тайный объект привлек внимание пользователей соцсетей, которые начали делиться своими догадками, что это могло быть. Некоторые считают, что шар имеет внеземное происхождение и упала из космоса. Другие настаивают на сходстве с воздушными шарами для шпионажа, которые мог послать Китай. А кто-то в шутку предложил, что шар – это манги Dragon Ball.

Местный житель, регулярно бегающий по пляжу, рассказал, что удивлен таким ажиотажем вокруг металлической сферы, ведь она там находила около месяца и никто на нее не реагировал середины февраля.

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