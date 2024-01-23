Стюардесса во время полета сняла на видео неопознанный летающий объект



















Стюардесса компании Wizz Air Дениза Танасе заявила, что во время полета из Великобритании в Польшу, ей удалось зафиксировать НЛО, двигавшееся рядом с пассажирским самолетом. Британская бортпроводница говорит, что никогда не видела в своей жизни ничего подобного.



Стюардесса Дениза Танасе сняла на видео НЛО. Фото из открытых источников

36-летняя бортпроводница рассказала, что во время полета решила снять красивый вид за окном. Затем стюардесса просмотрела видео на телефоне и увидела неопознанный летающий объект, который она раньше не заметила.

Бортпроводница сразу подошла к пилотам, чтобы выяснить, видели ли они что-то и представляет ли это опасность. Однако пилоты ответили, что ничего не видели, но были смущены кадрами.

"Раньше я видела что-то в Интернете и думала: "хм, это может быть Photoshop", но у меня это было на видео. Теперь я точно верю больше, чем раньше", – говорит Дениза Танасе.

На кадрах можно увидеть четыре розовых шара странной формы, светящиеся на темном ночном небе в углу экрана.

После публикации видео некоторые пользователи согласились, что это может быть неопознанный летающий объект. Однако другие указывали, что это, вероятно, отражение света из салона самолета на стекле. Но стюардесса отрицает и объясняет, что объект двигался в воздухе за бортом самолета.

Дениза Танасе продолжает работать в обычном режиме и рассказала, что после случая с рейсом в Польшу она больше не видела новых НЛО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерство обороны США опубликовало документ с "горячими точками" мира, где чаще всего фиксировались НЛО.

Также "Комментарии" писали об украинском инженере, который заявил, что вычислил дату конца света с помощью фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".