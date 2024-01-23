logo

BTC/USD

38655.59

ETH/USD

2206.21

LTC/USD

64.58

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Стюардесса во время полета сняла на видео неопознанный летающий объект
commentss НОВОСТИ Все новости

Стюардесса во время полета сняла на видео неопознанный летающий объект

Бортпроводница случайно зафиксировала на камеру телефона видео с НЛО во время рейса из Великобритании.

сегодня, 13:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








Стюардесса компании Wizz Air Дениза Танасе заявила, что во время полета из Великобритании в Польшу, ей удалось зафиксировать НЛО, двигавшееся рядом с пассажирским самолетом. Британская бортпроводница говорит, что никогда не видела в своей жизни ничего подобного.

Стюардесса во время полета сняла на видео неопознанный летающий объект

Стюардесса Дениза Танасе сняла на видео НЛО. Фото из открытых источников

36-летняя бортпроводница рассказала, что во время полета решила снять красивый вид за окном. Затем стюардесса просмотрела видео на телефоне и увидела неопознанный летающий объект, который она раньше не заметила.

Бортпроводница сразу подошла к пилотам, чтобы выяснить, видели ли они что-то и представляет ли это опасность. Однако пилоты ответили, что ничего не видели, но были смущены кадрами.

"Раньше я видела что-то в Интернете и думала: "хм, это может быть Photoshop", но у меня это было на видео. Теперь я точно верю больше, чем раньше", – говорит Дениза Танасе.

На кадрах можно увидеть четыре розовых шара странной формы, светящиеся на темном ночном небе в углу экрана.

После публикации видео некоторые пользователи согласились, что это может быть неопознанный летающий объект. Однако другие указывали, что это, вероятно, отражение света из салона самолета на стекле. Но стюардесса отрицает и объясняет, что объект двигался в воздухе за бортом самолета.

Дениза Танасе продолжает работать в обычном режиме и рассказала, что после случая с рейсом в Польшу она больше не видела новых НЛО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерство обороны США опубликовало документ с "горячими точками" мира, где чаще всего фиксировались НЛО.

Также "Комментарии" писали об украинском инженере, который заявил, что вычислил дату конца света с помощью фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12968775/Air-stewardess-films-pink-UFO-Wizz-Air-flight-Luton-Poland-Mother-two-says-Ive-never-seen-like-pilot-confused.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости