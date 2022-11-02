"Столпы творения": телескоп "Джеймс Уэбб" сделал невероятные снимки (ФОТО)



















Орбитальная инфраструктурная обсерватория — космический телескоп "Джеймс Уэ́бб" — это самый крупный космический телескоп из когда-либо запущенных человечеством, который обладает самым большим зеркалом.

«Столпы Творения»: Слева «Хаббл», справа — «Джеймс Уэбб»

На днях ресурс Space.com опубликовал снимки на которых запечатлены легендарные "Столпы творения", являющиеся скоплением межзвёздного газа и пыли в туманности Орёл. Стоит отметить, что данная туманность находится в 7000 световых лет от Земли.

Великолепные столпы, которые могут быть похожи на огромные скалы — это ни что иное, как скопления пыли и холодного межзвёздного газа. В инфракрасном свете они кажутся полупрозрачными. Интересно, что современные ученые предполагают, что неподалеку от "Столпов Творения" произошёл взрыв сверхновой звезды.

В связи с этим принято считать, что этого скопления больше нет, однако жители Земли смогут увидеть первые признаки его распада лишь спустя 1000 лет, ведь расстояние до них составляет более 7000 световых лет.





Скопление межзвездного газа и пыли под названием "Столпы Творения" впервые удалось запечатлеть в 1995 году телескопу "Хаббл". Уже в 2014 году этот телескоп сделал снимок в более высоком разрешении.

На данный момент специалисты NASA имеют возможность сравнить изображения, которые были получены с телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэ́бб", чтобы провести детальную диагностику снимков.

Интересно, что свое название "Столпы Творения" межгалактический объект получил именно потому, что пыль и газ здесь вовлечены в процесс "рождения" и формирования новых звезд. Одновременно с этим происходит разрушение облаков под светом уже образовавшихся звёзд. Данное явления можно считать поистине уникальным.

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