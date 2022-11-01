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В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда и где изменится погода

В ближайшие дни дождей в Украине и Киеве не будет

сегодня, 22:45
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Автор:

Лиля Воробьева

В ближайшие дни дожди в Украине и Киеве не будут надоедать украинцам, температура воздуха днем в некоторых местах будет плюсовать до +18. Но так тепло и сухо будет лишь несколько первых дней недели, ноябрьский холод придет в нашу страну уже во второй его половине. Об этом информирует на своей странице в социальных сетях синоптикиня Наталья Диденко.

В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда и где изменится погода

В Украину идет похолодание (фото из открытых источников)

В частности, на второй день ноября, в среду, сильных дождей не предполагается.

"Немного покапает — незначительный дождь — лишь ночью и утром на востоке, а днем в северных областях", — говорит Диденко.

По ее прогнозу, нынешняя осень в ноябре демонстрирует пеструю палитру температуры воздуха в разных украинских регионах. Так, в западных и южных регионах будет плюсовать+ 12+18 градусов. В северных регионах будет прохладнее, но тоже с плюсами+ 8+12 градусов. В центральных областях столбики термометра покажут +9+14 градусов. Холоднее всего на этой неделе в восточных регионах, всего+ 6 +11 градусов. Сильного ветра синоптик не прогнозирует, он будет северо-западный и умеренный.

В Киеве 2 ноября существенных осадков синоптикиня тоже не прогнозирует, разве что говорит о возможной вероятности небольшого дождя во второй половине дня.

"Ночью+ 3+ 6 градусов, завтра днем до +10 +11 градусов", – говорит о погоде синоптик.

Похолодание, как утверждает Наталья Диденко, придет в украинские регионы со второй половины недели. В четверг, 3 ноября, к нам вернутся дожди и станет ощутимо прохладнее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль обратился к украинцам с просьбой готовиться к сложной зиме. Как отмечает глава правительства, соотечественники должны подготовиться к тяжелой зиме и приобрести в запасе все необходимое.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0patcBPL1SByJiUDEmfWUSop7MkTDh663b1AiKHzvkPnbNYTqDUQRzvvmUC5frNTCl
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