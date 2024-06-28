logo

BTC/USD

60139.54

ETH/USD

3382.95

LTC/USD

73.28

USD/UAH

40.82

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Столицы мира страдают от рекордных температур: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Столицы мира страдают от рекордных температур: что случилось

Рекордные температуры в столицах мира: экстремальная жара становится новой нормой

28 июня 2024, 14:33
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В последние три десятилетия большие города по всему миру начинают катастрофически нагреваться. В 20 крупнейших столицах число дней, когда столбик термометра поднимается выше +35°C, увеличилось на 52%. От Джакарты, где число жарких дней возросло с 28 до 167, до Сеула, который сталкивается с ростом с 9 до 58.

Столицы мира страдают от рекордных температур: что случилось

Столицы мира нагреваются: число жарких дней растет

Согласно исследованиям, в этих городах проживает более 300 миллионов человек, которые особенно уязвимы перед повышенной температурой. Асфальт и здания в городской среде способствуют дополнительному нагреву, удерживая тепло и создавая так называемые "городские тепловые острова".

Столицы Азии, такие как Дели и Дакка, уже столкнулись с смертельными волнами жары в этом году, что привело к многочисленным смертям и закрытию учебных заведений. В Дели, например, зарегистрировали самую долгую и сильную волну жары за последние 74 года с 39 последовательными днями температуры свыше +40°C.

Исследование также показало, что с 2014 по 2023 год в этих городах было зафиксировано около 6500 дней с температурой +35°C и выше, в то время как за десятилетие с 1994 по 2003 год число таких дней составляло всего 4755.

Сильная жара также ощущается в Саудовской Аравии и странах Средиземноморья, включая Алжир и Индию.

Научные прогнозы тревожны: с вероятностью 86% один из следующих пяти лет станет самым жарким в истории метеонаблюдений, что ставит под угрозу не только здоровье, но и жизни миллионов людей во всем мире.

Ранее “Комментарии” писали, что жители Европы стали свидетелями необычного явления – по всему континенту появились серебристые облака. Эти облака, известные также как "электрические голубые облака", наблюдали в Дании, Австрии, Германии, Нидерландах, Англии, Польше, Словакии и Бельгии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zakordon.24tv.ua/ru/posledstvija-globalnogo-poteplenija-v-2024-goroda-millionniki-katastroficheski-nagrevajutsja-zagranica_n2585486
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости