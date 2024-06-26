Жители Европы стали свидетелями необычного явления – по всему континенту появились серебристые облака. Эти облака, известные также как "электрические голубые облака", наблюдали в Дании, Австрии, Германии, Нидерландах, Англии, Польше, Словакии и Бельгии. Обычно такие облака редко формируются в периоды сильной солнечной активности, как в 2024 году, потому что солнце нагревает верхние слои атмосферы и разрушает молекулы воды, необходимые для их создания.

По всей Европе замечено необычное атмосферное явление

Эти облака образуются на высоте около 80 километров над землей, гораздо выше большинства других облаков. Они лучше всего видны после захода солнца на западе или перед его восходом на востоке и создают эффект бледно-голубого света в небе.

Ученые предполагают, что необычное появление серебристых облаков может быть связано с извержением подводного вулкана в Тонге, которое выбросило большое количество водяного пара в атмосферу. Это могло способствовать формированию облаков даже при неблагоприятных условиях.

Первые сообщения о них поступили 18 июня из Литвы, после чего облака заметили и в других странах. Это явление не только привлекло внимание ученых, но и вызвало интерес у местных жителей, которые получили возможность увидеть такое красивое и редкое натуральное шоу.

Напомним, что туристы зафиксировали на видео красивый "огненный водопад", созданный заходящим солнцем, освещающим водопад "Лошадиный хвост" в Национальном парке Йосемити, штат Калифорния. На видео видно, как сама природа создает завораживающую картинку, как лучи солнца проникают сквозь падающие потоки воды.