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В парке Йосемити редкое природное явление – огненный водопад: тысячи туристов спешат увидеть

Всего на несколько дней в США вернулась иллюзия, из-за которой кажется, что кипящая лава течет прямо по скале в национальном парке Йосемити

сегодня, 11:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Туристы зафиксировали на видео красивый "огненный водопад", созданный заходящим солнцем, освещающим водопад "Лошадиный хвост" в Национальном парке Йосемити, штат Калифорния. На видео видно, как сама природа создает завораживающую картинку, как лучи солнца проникают сквозь падающие потоки воды. В итоге, визуально кажется, что со скал стекает лава. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Wonder of Science" в Твиттер.

В парке Йосемити редкое природное явление – огненный водопад: тысячи туристов спешат увидеть

Огненный водопад. Фото: Depositphotos

Такую красоту увидишь не каждый день. Необычайное природное явление происходит лишь раз в год. Но все же у "огненного водопада" есть свое научное объяснение. Все дело в оптической иллюзии. Такое природное явление ежегодно происходит благодаря оптической иллюзии — заходящее солнце падает на воду под прямым углом, из-за этого водопад приобретает необычайный огненный оттенок. В результате создаётся впечатление, что по скале течёт раскалённая лава.

Сотни туристов приезжают в парк для того, чтобы насладиться необычным зрелищем. Для этого в парке оборудовали специальные смотровые площадки. По словам представителя службы национальных парков, бронировать место не нужно, однако посетителям рекомендуется приезжать заранее, поскольку желающих наблюдать "огненный водопад" очень много. В итоге, сотни туристов, ради того, чтобы увидеть такое природное явление, преодолевают сотни, а то и тысячи километров. Все ради того, чтобы увидеть необычный "огненный водопад".

Также отмечается, что из-за погоды явление легко пропустить. Один из очевидцев отметил, что водопад не течёт круглый год, однако при ясной погоде и при наличии хорошего потока воды есть шанс застать уникальное явление, которое длится всего несколько мгновений.

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Источник: https://twitter.com/wonderofscience/status/1492657209418784768?t=u0dHD0vU8C0f59pZVv9zVQ&s=09
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