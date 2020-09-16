"Сорвала джекпот": пенсионерка выиграла миллион долларов в лотерею

Счастливицей оказалась жительница города Фэрфакс, которую зовут Бу Сокхом. В свой день рождения женщина выиграла миллион долларов, передает издание segodnya.

Пенсионерка выиграла миллион. Фото: unsplash

Американка признается, что ей везет уже не первый раз: еще до начала карантина ей удалось выиграть в лотерею две тысячи долларов. Испытать удачу во второй раз Бу решила на свой день рождения, и не ошиблась. Она рассказала, что супруг спросил ее, какой бы билет она хотела купить. На что женщина ответила, что хочет билет стоимостью 30 долларов. Купленный билет сделал именинницу миллионершей – она не могла прийти в себя от счастья. Бу Сокхом хочет потратить выигранные деньги на кредит за автомобиль, а также поделиться со своими родными. Известно, что у женщины есть шестеро внуков.

Еще пенсионерка добавляет, что стать обладательницей джекпота ей помогло позитивное мышление и концентрация на хорошем. В своих мечтах она не исключала возможность выиграть крупную сумму в будущем.

"Муж спросил: "Какой лотерейный билет ты хотела бы получить?". Я попросила приобрести билет за 30 долларов – и сорвала джекпот", – рассказывает пенсионерка.

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