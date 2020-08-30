Самая старая пара мира отпраздновала 79 лет супружеской жизни

Самой старой парой в мире признаны супруги из Эквадора. Главе семейства Хулио Мора - 110-лет, а Вальдрамина Квинтерос, его жена, на 6 лет моложе. Как пишет The Guardian , Хулио и Вальдрамина поженились тайно, потому что их семьи были против их отношений.

"Семьдесят девять лет спустя они все еще вместе - ему 110 лет, а ей 104, оба здравомыслящие, и оба имеют хорошее здоровье, хотя родственники говорят, что они в депрессии, так так скучают по своим большими семейными встречам, которых сейчас нет из-за пандемии" , - говорится в сообщении.

Источник: Діло

По данным Книги рекордов Гиннеса, в мире на сегодняшний день это первая пара, которая так долго прожила в супружеской жизни.

В сообщении также отмечается, что Мора родился 10 марта 1910, а Квинтерос - 16 октября 1915. Они поженились 7 февраля 1941 в первой церкви, построенной испанцами в столице Эквадора Кито - La Iglesia de El Belén.

По профессии оба преподаватели. Сейчас проживают в Кито. Их дочь Сесилия говорит, что они оба в здравом уме, активные, хотя уже не имеют такой прыти, как раньше. У них большая семья: четверо детей, которые еще живы, 11 внуков, 21 правнук и один праправнук.

Дочь пары сказала, что ее отец с удовольствием смотрит телевизор и пьет молоко, а мать любит вкусности и читать газету каждое утро.



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