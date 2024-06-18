Сколько лет шести старейшим сестрам в мире и как они выглядят

Шестеро сестер из штата Миссури, имеющих суммарный возраст 571 год и 293 дня, официально признаны носителями мирового рекорда по самому высокому общему возрасту среди живых братьев и сестер, согласно Книге рекордов Гиннеса.

Самые старые в мире шесть сестер

Старшая сестра, Норма, которая сейчас проживает в Огайо, достигла возраста 101 года, в то время как ее младшие сестры – Лорен, Максин, Дорис, Маргарет и Эльма – продолжают проживать в Миссури.

За последние девять десятилетий они пережили многие важные события, в том числе Великую депрессию, Вторую мировую войну и недавнюю пандемию COVID-19.

Несмотря на периодические родственные споры, по словам Эльмы, они "никогда не обижались друг на друга." Сестры, часто путешествующие вместе, нося футболки, пронумерованные в порядке их рождения, сохраняют тесные и теплые отношения на протяжении всей жизни.

"Эта попытка установления рекорда стала волнующим моментом для этих сестер, которые сейчас находятся в сумерках своей жизни", – поделился Дин Джейкоб, сын Нормы.





Пожизненная подруга сестер, Джанет Дуглас, вспоминает, как они в детстве "были близкими, умными и бойкими девушками, и все очень любили своего брата Стэнли."

Стэнли, старший брат, которому на этот год исполнилось бы 102 года, увы, умер в результате велосипедной аварии в возрасте 81 года. "Если бы не тот несчастный случай, мы верим, что он был бы с нами и сегодня," отметил Дин

Сестры продолжают ежегодно встречаться в июле, чтобы отпраздновать дни рождения трех из них на пикнике, тем самым поддерживая семейную традицию, начатую их матерью.

Напомним, что в поисках самых старых людей планеты появился новый лидер из неожиданного уголка мира – Перу. Марселино Абад Толентино, живущий в Кочачинче, городке в центральном регионе Уануко перуанский фермер, недавно отметил свой 124-й день рождения. Этот возраст делает его старше 13 лет при нынешнем рекордсмене по версии Книги рекордов Гиннеса, 111-летнего Джона Тиннисвуда из Великобритании.

