logo

BTC/USD

65090.41

ETH/USD

3401.75

LTC/USD

71.73

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Сколько лет шести старейшим сестрам в мире и как они выглядят
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько лет шести старейшим сестрам в мире и как они выглядят

Шестеро американских сестер из Миссури установили мировой рекорд по общему возрасту

сегодня, 14:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Шестеро сестер из штата Миссури, имеющих суммарный возраст 571 год и 293 дня, официально признаны носителями мирового рекорда по самому высокому общему возрасту среди живых братьев и сестер, согласно Книге рекордов Гиннеса.

Сколько лет шести старейшим сестрам в мире и как они выглядят

Самые старые в мире шесть сестер

Старшая сестра, Норма, которая сейчас проживает в Огайо, достигла возраста 101 года, в то время как ее младшие сестры – Лорен, Максин, Дорис, Маргарет и Эльма – продолжают проживать в Миссури.

За последние девять десятилетий они пережили многие важные события, в том числе Великую депрессию, Вторую мировую войну и недавнюю пандемию COVID-19.
Несмотря на периодические родственные споры, по словам Эльмы, они "никогда не обижались друг на друга." Сестры, часто путешествующие вместе, нося футболки, пронумерованные в порядке их рождения, сохраняют тесные и теплые отношения на протяжении всей жизни.

"Эта попытка установления рекорда стала волнующим моментом для этих сестер, которые сейчас находятся в сумерках своей жизни", – поделился Дин Джейкоб, сын Нормы.

Сколько лет шести старейшим сестрам в мире и как они выглядят - фото 2

Пожизненная подруга сестер, Джанет Дуглас, вспоминает, как они в детстве "были близкими, умными и бойкими девушками, и все очень любили своего брата Стэнли."

Стэнли, старший брат, которому на этот год исполнилось бы 102 года, увы, умер в результате велосипедной аварии в возрасте 81 года. "Если бы не тот несчастный случай, мы верим, что он был бы с нами и сегодня," отметил Дин

Сестры продолжают ежегодно встречаться в июле, чтобы отпраздновать дни рождения трех из них на пикнике, тем самым поддерживая семейную традицию, начатую их матерью.

Напомним, что в поисках самых старых людей планеты появился новый лидер из неожиданного уголка мира – Перу. Марселино Абад Толентино, живущий в Кочачинче, городке в центральном регионе Уануко перуанский фермер, недавно отметил свой 124-й день рождения. Этот возраст делает его старше 13 лет при нынешнем рекордсмене по версии Книги рекордов Гиннеса, 111-летнего Джона Тиннисвуда из Великобритании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/tsikavinki/naystarishi-u-sviti-shestero-sester-skilki-yim-rokiv-ta-foto-2602581.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости