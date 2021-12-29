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Шведская компания создала летающий электроскутер: полеты на устройстве станут доступны каждому

Единственный неприятный момент – это кусачая цена изобретения

сегодня, 10:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Шведская компания запустила производство летающего элекроскутера, которым каждый человек сможет воспользоваться. Об этом сообщает DW.

Шведская компания создала летающий электроскутер: полеты на устройстве станут доступны каждому

Летающий мотоцикл - фото из открытых источников

Как отмечают производители, единственный неприятный момент на данный момент – это цена летающего электроскутера, ведь она пока слишком высока, поэтому летающее устройство не всем по карману. Стоимость этого летающего чуда составляет 92 000 долларов. Покупатель получает наполовину собранный комплект и инструкцию по сбору.

Изобретение работает на специальных литий-ионных аккумуляторах и внешне напоминает огромный дрон, способный перевозить людей.

Сам электроскутер весит 86 кг, однако перевозить может человека весом до 96 кг. Максимальная скорость, которую способен развивать электроскутер, составляет 102 км/ч. Лететь на таком изобретении можно в течение 20 минут, затем скутер необходимо заряжать для следующего полета.

Три года назад компания-производитель разработала первоначальный прототип электроскутера, и с тех пор модель совершенствовали, чтобы сделать изобретение удобным и безопасным для использования. Электростроскутер оснащен также баллистическим парашютом и в случае неисправности способен летать только с одним работающим двигателем.

В следующем 2022 году компания планирует выпустить 12 таких летательных устройств.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские изобретатели разработали капельницу, что может вызвать медработника. Авторы проекта — Сергей Пославский и Анна Панова. Проект Infusion Light создан на базе Инжиниринговой школы Noosphere и Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.


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Источник: https://twitter.com/dw_ukrainian/status/1475882487645552643?t=SR6S4Af3cQMsS2ud3QYXNw&s=09
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