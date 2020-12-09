Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить

Каждый народ отличается своими традициями: разная кухня, праздники или свадьбы, но сходство все же есть. Но в некоторых уголках планеты существуют совсем сумасшедшие обычаи, от которых волосы становятся дыбом. Поэтому готовьтесь удивляться, ведь мы предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.



Метание детей в Западной Индии

Каждый из родителей желает для своего ребенка только самого лучшего. В Западной Индии к этому относятся достаточно специфично. Детей бросают вниз с башни длиной 15 м для их здоровья и удачи. Конечно, снизу стоят люди с натянутым простыней. Пожелаем индийским родителям хорошей точности.





Откорма женщин в Мавритании

Сколько людей, столько вкусов. В Мавритании, например, любят полных женщин, да так любят, что откармливают перед свадьбой. Ритуал может начинаться за несколько лет до церемонии, а в среднем за день женщина принимает около 16 тыс. калорий.





Спиливания зубов на Бали

Островитяне сильно верят в загробную жизнь и мир духов, поэтому клыки считают проявлением зла. При достижении 18-летия эти зубы просто спиливают без всякого наркоза. Балийцы говорят, что это совсем не больно, но вы только представьте ...





Превращение в женщину в Кении

В отличие от большинства стран, в Кении женщин очень уважают, поэтому первый месяц после свадьбы мужчина должен ходить в женской одежде и делать женскую работу. Все это для того, чтобы научить человека ценить женский труд.





Измена в Полинезии

В отношениях между мужчиной и женщиной худшим проступком является измена, а в Полинезии это наоборот считается благородным жестом. В брачную ночь все друзья жениха по очереди совокупляются с невестой пока ее подруги танцуют вокруг — такое начало совместной жизни.





Перчатки с муравьями в Бразилии

Ритуал становления мужчины в племени Сатера-Маве достаточно жестокий. Ребята сидят в рукавицах, которые заполнены муравьями, кусающимися в разы больнее пчел. Остается только сидеть неподвижно, или терпеть адскую боль.

Если мир вокруг вас кажется вам безумным, то знайте, что бывает гораздо хуже, поэтому наслаждайтесь тем, что имеете.





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