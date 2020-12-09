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Главная Новости Общество невероятно Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить
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Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить

Бывают же традиции

9 декабря 2020, 23:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Каждый народ отличается своими традициями: разная кухня, праздники или свадьбы, но сходство все же есть. Но в некоторых уголках планеты существуют совсем сумасшедшие обычаи, от которых волосы становятся дыбом. Поэтому готовьтесь удивляться, ведь мы предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить

Метание детей в Западной Индии

Каждый из родителей желает для своего ребенка только самого лучшего. В Западной Индии к этому относятся достаточно специфично. Детей бросают вниз с башни длиной 15 м для их здоровья и удачи. Конечно, снизу стоят люди с натянутым простыней. Пожелаем индийским родителям хорошей точности.


Откорма женщин в Мавритании

Сколько людей, столько вкусов. В Мавритании, например, любят полных женщин, да так любят, что откармливают перед свадьбой. Ритуал может начинаться за несколько лет до церемонии, а в среднем за день женщина принимает около 16 тыс. калорий.

Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить - фото 2

Спиливания зубов на Бали

Островитяне сильно верят в загробную жизнь и мир духов, поэтому клыки считают проявлением зла. При достижении 18-летия эти зубы просто спиливают без всякого наркоза. Балийцы говорят, что это совсем не больно, но вы только представьте ...

Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить - фото 3

Превращение в женщину в Кении

В отличие от большинства стран, в Кении женщин очень уважают, поэтому первый месяц после свадьбы мужчина должен ходить в женской одежде и делать женскую работу. Все это для того, чтобы научить человека ценить женский труд.

Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить - фото 4

Измена в Полинезии

В отношениях между мужчиной и женщиной худшим проступком является измена, а в Полинезии это наоборот считается благородным жестом. В брачную ночь все друзья жениха по очереди совокупляются с невестой пока ее подруги танцуют вокруг — такое начало совместной жизни.

Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить - фото 5

Перчатки с муравьями в Бразилии

Ритуал становления мужчины в племени Сатера-Маве достаточно жестокий. Ребята сидят в рукавицах, которые  заполнены муравьями, кусающимися в разы больнее пчел. Остается только сидеть неподвижно, или терпеть адскую боль.

Если мир вокруг вас кажется вам безумным, то знайте, что бывает гораздо хуже, поэтому наслаждайтесь тем, что имеете.

Шесть безумных традиций народов мира - в это сложно поверить - фото 6

Ранее "Комментарии" писали о самых дорогих кошек мира. Кроме того, портал стало известно почему панды любят конский навоз.



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Источник: https://www.aviasales.kz/blog/strannie-tradicii-narodov-mira
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