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Сеть покоряет видео со щенком, у которого шесть лап и два хвоста

Все лапки щенка двигаются и реагируют на раздражители

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Неделю назад в американском штате Оклахома на свет появился удивительный щенок, которого назвали Шкипер. Он родился с шестью лапами и двумя хвостами, но чувствует себя хорошо и имеет все шансы на здоровую жизнь.

Сеть покоряет видео со щенком, у которого шесть лап и два хвоста

в США родился щенок с шестью лапами / фото: facebook.com/Skippers-Journey

Доктор Тина Нил рассказала, что у щенка есть восемь братьев и сестер, но у них не наблюдаются подобные аномалии. Все щенки смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки. После осмотра малыша врачи отметили, что у Шкипера две тазовые области, две нижних мочевых тракта, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть ног. Примечательно то, что все лапки щенка двигаются и реагируют на раздражители, как у нормальной собачки. 

Ветеринары отметили, что несмотря на отклонения, щенок чувствует себя хорошо, и они не видят никаких причин, чтобы его усыплять. Делать реконструктивную операцию врачи также в ближайшее время не планируют. По их словам, в будущем чудо-щенку потребуется помощь в передвижении и физиотерапия. За его развитием будут регулярно наблюдать, чтобы Шкипер чувствовал себя хорошо и комфортно. 

Сейчас он находится дома, и его хозяева уже создали для него специальную страничку в социальной сети Facebook и опубликовали видео, на которых Шкипер учится передвигаться.

Напомним, в конце 2020 года в Италии родился необычный щенок — из-за окраса его назвали Фисташка. Малыш родился с шерстью зеленоватого оттенка из-за контакта с биливердином в утробе матери через плаценту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в филиппинской провинции Аклан появился на свет необычный щенок с двумя языками, одним глазом и отсутствующим носом.


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