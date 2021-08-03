Семья нашла на стенах дома послание с 1975 года: что в нем было

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Светлана Шкурупий
Во время ремонта в новом доме семейство Мерфи обнаружило странный стих, который был оставлен на стене в 1975 году. С помощью социальной сети Facebook они узнали, кто является его автором.
Послание на стене с 1975 года / Фото LancsLive
Семья переехала в новую квартиру в городе Аккрингтон, расположенном в графстве Ланкашир. Они сдирали обои и увидели стих, датированный 1975 годом, в котором рассказывалось о путешествиях во времени. Его оставила Эйлин Уолмсли.
Слова удалось разобрать, оказалось, что это целый белый стих:
Я здесь, ты там, разделенные временем.
Каково в будущем?
А может, я – прошлое?
Единственный ответ на это: я – твое прошлое, ты – мое будущее.
Желаю тебе хорошего дня.
Глава семейства сфотографировал находку и решил через социальную сеть Facebook найти автора. Вскоре одна из женщин написала ему и призналась, что знает Эйлин, она переехала в другой город, но она попробует с ней связаться. У женщины уже была другая фамилия, но ее удалось отыскать, и она была очень удивлена.
62-летняя Эйлин рассказала, что оставила это послание в подростковом возрасте, тогда она часто думала о путешествии во времени и о том, как все люди связаны. А в 18 лет она переехала из квартиры и стала наведываться туда редко. Позже дом она продала. Эйлин поблагодарила семью Мерфи за то, что они отыскали ее и вернули в приятные воспоминая.
Напомним, на одном из канадских пляжей ученые нашли странное послание в бутылке. Находка датируется 1912 годом. Ученые предполагают, что письмо бросила двенадцатилетняя девочка с палубы обреченного корабля "Титаник".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в старинной церкви бельгийского города Антверпер обнаружили послание из прошлого. Письмо пролежало в архитектурном элементе на потолке почти столетие.
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