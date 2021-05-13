Ученые нашли послание с затонувшего "Титаника" - что там написано (Фото)

На одном из канадских пляжей ученые нашли странное послание в бутылке. Об этом говорится в издании The Sun.

Исследователи нашли письмо с Титаника - о чем там идет речь. Фото: afisha.nyc

Находка датируется 1912 годом. Ученые предполагают, что письмо бросила двенадцатилетняя девочка с палубы обреченного корабля "Титаник".

Эксперты предполагают, что бутылка с запиской погрузилась на дно океана за несколько часов до столкновения судна с айсбергом. Автором письма является маленькая Матильда Лефевр. Она вместе с семьей направлялась в Нью-Йорке.

"Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, сообщите об этом семье Лефевра в Левен", — говорится в письме.

Специалисты подтвердили возраст бутылки, подлинность воска и бумаги, однако у исследователей есть сомнения и много вопросов относительно находки.

Прежде всего экспертов смущает почерк. Тогдашних детей в школах учили писать по-другому. Поэтому письмо не могла написать двенадцатилетняя девочка. Однако исследователи предполагают, что Матильда попросила кого-то другого помочь ей.

Как отмечают эксперты, семья Лефевр погибла на "Титанике".

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