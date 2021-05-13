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Ученые нашли послание с затонувшего "Титаника" - что там написано (Фото)

Исследователи изучают письмо, написанное двенадцатилетней девочкой с палубы затонувшего корабля "Титаника"

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

На одном из канадских пляжей ученые нашли странное послание в бутылке. Об этом говорится в издании The Sun.

Ученые нашли послание с затонувшего "Титаника" - что там написано (Фото)

Исследователи нашли письмо с Титаника - о чем там идет речь. Фото: afisha.nyc

Находка датируется 1912 годом. Ученые предполагают, что письмо бросила двенадцатилетняя девочка с палубы обреченного корабля "Титаник".

Эксперты предполагают, что бутылка с запиской погрузилась на дно океана за несколько часов до столкновения судна с айсбергом. Автором письма является маленькая Матильда Лефевр. Она вместе с семьей направлялась в Нью-Йорке.

"Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, сообщите об этом семье Лефевра в Левен", — говорится в письме.

Специалисты подтвердили возраст бутылки, подлинность воска и бумаги, однако у исследователей есть сомнения и много вопросов относительно находки.

Прежде всего экспертов смущает почерк. Тогдашних детей в школах учили писать по-другому. Поэтому письмо не могла написать двенадцатилетняя девочка. Однако исследователи предполагают, что Матильда попросила кого-то другого помочь ей.

Как отмечают эксперты, семья Лефевр погибла на "Титанике".

Ученые нашли послание с затонувшего ”Титаника” - что там написано (Фото) - фото 2
Ученые нашли послание с затонувшего ”Титаника” - что там написано (Фото) - фото 3

Напомним, что на юго-западе Индии, в штате Карнатака, произошло трагическое событие. Влюбленная пара отправилась на романтическую фотосессию на реке, но их лодка перевернулась, и они утонули. Это произошло накануне их свадьбы. Пара изображала сцену из "Титаника".

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какой могла быть концовка "Титаника". Оказывается, что режиссер Джеймс Кэмерон хотел немножко изменить финал киноленты, но потом передумал. И зрители ему за это очень благодарны. Об альтернативной развязке событий в фильме читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/14928381/message-bottle-titanic-girl-scientists/
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