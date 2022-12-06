logo

BTC/USD

16828.27

ETH/USD

1234.34

LTC/USD

76.84

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Секс вне брака в Индонезии будет наказываться заключением. Это касается и иностранцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Секс вне брака в Индонезии будет наказываться заключением. Это касается и иностранцев

При этом законодатели изъяли статью, признававшую однополый секс незаконным

6 декабря 2022, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Парламент Индонезии единогласно принял изменения в Уголовный кодекс страны, криминализирующих интимные отношения вне брака для граждан и иностранцев.

Секс вне брака в Индонезии будет наказываться заключением. Это касается и иностранцев

Протест проти змін у Кримінальний кодекс в Індонезії

Теперь секс вне брака карается годом тюремного заключения, а совместное проживание без бракосочетания – шестью месяцами, сообщает Associated Press . Но обвинения в супружеской измене должны основываться на полицейских заявлениях, поданных мужем, родителями или детьми.


Эти изменения являются частью глобального пересмотра Уголовного кодекса страны, над которым работали годами. Новый кодекс также расширяет существующий закон о богохульстве и сохраняет пятилетний срок заключения за отклонение от основных догматов шести признанных религий Индонезии: ислама, протестантизма, католицизма, индуизма, буддизма и конфуцианства. Аборты в стране также запрещены, однако есть исключения для женщин с заболеваниями, угрожающими жизни, и для тех, кто стал жертвой изнасилования, при условии, что возраст плода менее 12 недель.

При этом законодатели согласились изъять статью, предложенную исламскими группами, признававшую однополый секс незаконным.


Кроме того, гражданам грозит до 10 лет лишения свободы за долю в организациях, исповедующих марксистско-ленинскую идеологию, и четыре года – за распространение коммунизма.


Правозащитные группы раскритиковали некоторые поправки к кодексу, они считают, что их сложение ставит под угрозу свободу выражения мнений и права на конфиденциальность. Кодекс еще требует согласования с президентом, а в правительстве говорят, что он не будет полностью имплементирован еще несколько лет. Власти отвели три года на переходный период.


Как писали "Комментарии", украинка Анастасия Совенко зарегистрировала электронную петицию о легализации на законодательном уровне однополых браков в Украине в начале июня. Петицию на сайте Президента подписало достаточное количество украинцев, поэтому ее должен рассмотреть глава государства и ответить.


А недавно "Комментарии" писали о звезде сериала "Игра в кальмара", обвиненного в сексуальных домогательствах . Известный актер отрицает свою вину и заявляет о том, что ничего подобного не происходило, а его пытаются обсудить.








Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!