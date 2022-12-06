Секс вне брака в Индонезии будет наказываться заключением. Это касается и иностранцев

Парламент Индонезии единогласно принял изменения в Уголовный кодекс страны, криминализирующих интимные отношения вне брака для граждан и иностранцев.



Протест проти змін у Кримінальний кодекс в Індонезії

Теперь секс вне брака карается годом тюремного заключения, а совместное проживание без бракосочетания – шестью месяцами, сообщает Associated Press . Но обвинения в супружеской измене должны основываться на полицейских заявлениях, поданных мужем, родителями или детьми.





Эти изменения являются частью глобального пересмотра Уголовного кодекса страны, над которым работали годами. Новый кодекс также расширяет существующий закон о богохульстве и сохраняет пятилетний срок заключения за отклонение от основных догматов шести признанных религий Индонезии: ислама, протестантизма, католицизма, индуизма, буддизма и конфуцианства. Аборты в стране также запрещены, однако есть исключения для женщин с заболеваниями, угрожающими жизни, и для тех, кто стал жертвой изнасилования, при условии, что возраст плода менее 12 недель.

При этом законодатели согласились изъять статью, предложенную исламскими группами, признававшую однополый секс незаконным.





Кроме того, гражданам грозит до 10 лет лишения свободы за долю в организациях, исповедующих марксистско-ленинскую идеологию, и четыре года – за распространение коммунизма.







Правозащитные группы раскритиковали некоторые поправки к кодексу, они считают, что их сложение ставит под угрозу свободу выражения мнений и права на конфиденциальность. Кодекс еще требует согласования с президентом, а в правительстве говорят, что он не будет полностью имплементирован еще несколько лет. Власти отвели три года на переходный период.





Как писали "Комментарии", украинка Анастасия Совенко зарегистрировала электронную петицию о легализации на законодательном уровне однополых браков в Украине в начале июня. Петицию на сайте Президента подписало достаточное количество украинцев, поэтому ее должен рассмотреть глава государства и ответить.





А недавно "Комментарии" писали о звезде сериала "Игра в кальмара", обвиненного в сексуальных домогательствах . Известный актер отрицает свою вину и заявляет о том, что ничего подобного не происходило, а его пытаются обсудить.













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