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Счастливчик, выигравший 2 млрд долларов, забрал только половину денег: на что потратил

30-летний Эдвин Кастро победил в лотерее и выиграл 2 млрд долларов, однако унес только половину денег. Как это произошло? Также известно о первой значительной покупке американца.

сегодня, 12:45
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Автор:

Slava Kot

Американец Эдвин Кастро несколько месяцев назад купил лотерейный билет Powerball и выиграл рекордные 2,04 миллиарда долларов. Теперь известно, куда мужчина потратил первые деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TMZ.

Счастливчик, выигравший 2 млрд долларов, забрал только половину денег: на что потратил

Лотерейный билет Powerball. Фото из открытых источников

Розыгрыш рекордного джекпота лотереи Powerball на сумму 2,04 млрд долларов состоялся в ноябре прошлого года. Выигрышный билет был приобретен в городке Альтадени, Калифорния.


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Вскоре стало известно, что победителем стал американец Эдвин Кастро. Перед мужчиной предстал выбор. По правилам лотереи он мог разделить выигрыш 2,04 млрд долларов на выплаты в течение 29 лет или забрать выигрышную сумму сразу, однако менее половины джекпота. В феврале стало известно, что Эдвин Кастро забрал свое вознаграждение. Мужчина, как и большинство победителей, выбрал второй вариант и получил 997,6 миллиона долларов.

Счастливчик уже успел совершить свою первую значительную покупку. 30-летний Эдвин Кастро приобрел роскошный дом вблизи Голливуда за 25,5 млн долларов. Дом имеет три этажа, пять спален, а также в нем расположена игровая комната, винный погреб, кинотеатр, бар, тренажерный зал, сауна, бассейн и гараж на семь автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто это был самым богатым человеком в истории. Его состояние до сих пор впечатляет.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах произошло банкротство крупного банка Silicon Valley Bank. Его активы оценивались в 209 млрд долларов, и он был 16 банком в США. Однако большинство стартапов и проектов из Кремниевой долины держали и одалживали деньги именно в этом американском банке.



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Источник: https://www.tmz.com/2023/03/11/powerball-winner-identity-edwin-castro-boy-scout-high-school-athlete/
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