Счастливчик, выигравший 2 млрд долларов, забрал только половину денег: на что потратил

Американец Эдвин Кастро несколько месяцев назад купил лотерейный билет Powerball и выиграл рекордные 2,04 миллиарда долларов. Теперь известно, куда мужчина потратил первые деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TMZ.



Лотерейный билет Powerball. Фото из открытых источников

Розыгрыш рекордного джекпота лотереи Powerball на сумму 2,04 млрд долларов состоялся в ноябре прошлого года. Выигрышный билет был приобретен в городке Альтадени, Калифорния.

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Вскоре стало известно, что победителем стал американец Эдвин Кастро. Перед мужчиной предстал выбор. По правилам лотереи он мог разделить выигрыш 2,04 млрд долларов на выплаты в течение 29 лет или забрать выигрышную сумму сразу, однако менее половины джекпота. В феврале стало известно, что Эдвин Кастро забрал свое вознаграждение. Мужчина, как и большинство победителей, выбрал второй вариант и получил 997,6 миллиона долларов.

Счастливчик уже успел совершить свою первую значительную покупку. 30-летний Эдвин Кастро приобрел роскошный дом вблизи Голливуда за 25,5 млн долларов. Дом имеет три этажа, пять спален, а также в нем расположена игровая комната, винный погреб, кинотеатр, бар, тренажерный зал, сауна, бассейн и гараж на семь автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто это был самым богатым человеком в истории. Его состояние до сих пор впечатляет.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах произошло банкротство крупного банка Silicon Valley Bank. Его активы оценивались в 209 млрд долларов, и он был 16 банком в США. Однако большинство стартапов и проектов из Кремниевой долины держали и одалживали деньги именно в этом американском банке.