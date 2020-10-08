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Главная Новости Общество невероятно Сайт знакомств для животных: выдре в английском зоопарке нашли пару через интернет
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Сайт знакомств для животных: выдре в английском зоопарке нашли пару через интернет

В мире еще две половинки нашли друг друга

сегодня, 00:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

Любое живое существо нуждается во второй половинке. О необычной истории любви, возникшей между выдрами, сообщает пресс-служба Корнуольского заказника для ластоногих.

Сайт знакомств для животных: выдре в английском зоопарке нашли пару через интернет

Фото: sealsanctuary.co.uk

Недавно 10-летний самец выдры по имени Харрис, который живет в упомянутом заказнике последние пять лет, внезапно потерял свою самку, 16-летнюю Абрикоску. Как известно, выдры живут в природе парами, а потому потеря второй половинки стала ударом для Харриса — в течение нескольких недель животное сильно тосковало, отказываясь от пищи.

Команда Корнуольского заказника решили "заняться сводничеством", и таким образом помочь любимцу. Они создали страницу на онлайн-сайте знакомств "Fishing for Love".

В профиле выдры было написано, что он внимательный мужчина, который будет любить и обнимать свою половинку. Мол, ни одна выдра не умеет любить так как Гаррис. Интересно, что на профиль откликнулись в заказнике города Скарборо. Оказалось, выдра-самка Тыквочка также недавно потеряла своего партнера.

Таким "хэппи-эндом" закончилась история пары выдр – Харрис и Тыквочка теперь вместе!

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что художница прислала на конкурс рисунков абсолютно нелепый набросок любимого пса, и победила.

 


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