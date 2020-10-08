Сайт знакомств для животных: выдре в английском зоопарке нашли пару через интернет

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Дмитрий Симоненко
Любое живое
существо нуждается во второй половинке. О необычной истории любви, возникшей
между выдрами, сообщает пресс-служба Корнуольского заказника для ластоногих.
Фото: sealsanctuary.co.uk
Недавно
10-летний самец выдры по имени Харрис, который живет в упомянутом заказнике
последние пять лет, внезапно потерял свою самку, 16-летнюю Абрикоску. Как
известно, выдры живут в природе парами, а потому потеря второй половинки стала
ударом для Харриса — в течение нескольких недель животное сильно тосковало,
отказываясь от пищи.
Команда
Корнуольского заказника решили "заняться сводничеством", и таким образом помочь
любимцу. Они создали страницу на онлайн-сайте знакомств "Fishing for Love".
В профиле
выдры было написано, что он внимательный мужчина, который будет любить и
обнимать свою половинку. Мол, ни одна выдра не умеет любить так как Гаррис. Интересно, что на профиль откликнулись в заказнике города Скарборо. Оказалось,
выдра-самка Тыквочка также недавно потеряла своего партнера.
Таким "хэппи-эндом"
закончилась история пары выдр – Харрис и Тыквочка теперь вместе!
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что художница прислала на конкурс рисунков абсолютно нелепый
набросок любимого пса, и победила.
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