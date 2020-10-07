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Главная Новости Общество юмор Художница прислала на конкурс рисунков абсолютно нелепый набросок любимого пса, и победила - в чем секрет
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Художница прислала на конкурс рисунков абсолютно нелепый набросок любимого пса, и победила - в чем секрет

Находчивость и простота задумки помогли девушке победить

сегодня, 20:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

В конкурсе рисунка домашних любимцев победил самый нелепый. Об єтом пишет Unilad.

Художница прислала на конкурс рисунков абсолютно нелепый набросок любимого пса, и победила - в чем секрет

Фото: instagram.com/flat_dog_doodles

Известно, что развлекательный портал Lomunidad устроил конкурс рисунков – желающие должны были нарисовать своих домашних любимцев и выслать иллюстрации организаторам. На сайте было опубликовано огромное количество работ, в т.ч. и выполненных в профессиональной технике.  Лишь одна девушка – профессиональная художница по имени Джей Картнер, решила принять участие в конкурсе, прислав нелепый набросок своей собаки, похожий на каракули 5-летнего ребенка. И победила.

Дело в том, что победителя определяли по количеству лайков под рисунками. А работа Джей вызвала волну умиления у зрителей, поэтому первое место отдали ее "кривому" рисунку улыбчивого пса по кличке Стэнли.

Со временем, на странице художницы в Инстаграме стали появляться рисунки чужих котиков и собачек — по просьбам их хозяев. Вы только взгляните на эти милые изображения!

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что самый известный художник современности лишился прав на одну из своих картин.



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