Художница прислала на конкурс рисунков абсолютно нелепый набросок любимого пса, и победила - в чем секрет

Язык
BTC/USD
10629.21
ETH/USD
338.08
LTC/USD
46.27
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
В конкурсе рисунка домашних любимцев победил самый нелепый. Об єтом пишет Unilad.
Фото: instagram.com/flat_dog_doodles
Известно, что развлекательный портал Lomunidad устроил конкурс рисунков – желающие должны были нарисовать своих домашних любимцев и выслать иллюстрации организаторам. На сайте было опубликовано огромное количество работ, в т.ч. и выполненных в профессиональной технике. Лишь одна девушка – профессиональная художница по имени Джей Картнер, решила принять участие в конкурсе, прислав нелепый набросок своей собаки, похожий на каракули 5-летнего ребенка. И победила.
Дело в том, что победителя определяли по количеству лайков под рисунками. А работа Джей вызвала волну умиления у зрителей, поэтому первое место отдали ее "кривому" рисунку улыбчивого пса по кличке Стэнли.
Со временем, на странице художницы в Инстаграме стали появляться рисунки чужих котиков и собачек — по просьбам их хозяев. Вы только взгляните на эти милые изображения!
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что самый известный художник современности лишился прав на одну из своих картин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости