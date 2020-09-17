Самый известный художник современности лишился прав на одну из своих картин

Британский художник Бэнкси лишился прав на картину "Метатель цветов", потому что отказался раскрыть свою личность. Об этом сообщает The Guardian.

Данное решение приняли эксперты Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) после рассмотрения дела, занявшего два года.

Граффити "Метатель цветов" было нарисовано в 2003 году в Палестине. На нем изображен участник уличных протестов, который вместо "коктейля Молотова" готовится бросить букет с цветами. Позже Бэнкси подал в суд за использование картины другими лицами, однако суд не встал на сторону уличного художника.

"Бэнкси сам принял такое решение. Он хочет оставаться анонимом, рисовать граффити на тех объектах, которые являются собственностью третьих лиц. Это также нарушение закона, если разобраться. Притом - разрешение на использование стен он точно не получал. Вот если бы это было нарисовано на холсте - другой вопрос", - заявили эксперты, принимавшие решение.

На данный момент никто, кроме нескольких его помощников, не знает, как на самом деле выглядит один из самых известных художников современности.

Как ранее сообщали "Комментарии", Бэнкси представил свою новую работу, посвященную борьбе с расизмом.





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