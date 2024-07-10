Сафари в Африке: слоны насмерть затоптали туриста из Испании

Трагедия в Национальном парке Пиланесберг: слоны насмерть затоптали туриста из Испании. Мужчина пытался сфотографировать животных, выйдя из автомобиля, несмотря на предупреждения о безопасности.

Хотел сделать фото: в Южной Африке туриста насмерть затоптали слоны

43-летний испанец отправился на сафари вместе с друзьями в прошлое воскресенье. Во время поездки они встретили стадо слонов, в том числе и слонят. Питер Нел, представитель управления туризма парка, рассказал, что вожак стада взволновался из-за детенышей и напал на туриста, когда тот подошел слишком близко. Остальные слоны присоединились к атаке.

Туриста срочно доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, сообщает местная пресса. Представители парка подчеркивают, что посетители должны всегда помнить: животные в парке дикие и опасные.

Генеральный директор по паркам и туризму, Тами Матшего, добавил, что турист игнорировал предупреждения от своих друзей и других туристов рядом.

Туристам постоянно напоминают о том, как важно оставаться в своих транспортных средствах при посещении парка, а также сохранять безопасное расстояние между животными и их транспортными средствами. Дайте животным возможность свободно передвигаться и выходите из транспортных средств только в безопасно отведенных местах", – добавил он.

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