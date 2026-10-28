С неба падало сырое мясо: загадочное явление в США, которое ученые не могут объяснить

3 марта 1876 года на ферме в округе Бат, штат Кентукки, произошло явление, которое стало одной из загадок Америки. Между 11 часами утра и полуднем с неба начали падать куски, похожие на сырое мясо. Их заметили Ребекка Крауч и ее 11-летний внук Аллен. Сначала мальчик воскликнул, что идет снег, но необычные осадки быстро развеяли это впечатление.

Пейзаж американского штата Кентукки. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

Куски разбросало на площади около двух акров — 0,8 гектара. Часть осталась на ветках деревьев и заборах, другая упала на землю и на соседние поля. По оценкам очевидцев, общее количество могло составлять от 15 до 150 килограммов. Самые крупные фрагменты были длиной с ладонь.

На ферму приезжали соседи, журналисты и местный профессор. Образцы осматривали и даже пробовали на вкус, однако определить их происхождение не удалось. Мясник из соседнего города заявил, что никогда не видел ничего подобного. По сообщениям, домашняя собака, съевшая несколько кусков, сильно заболела.

Какие объяснения выдвигали?

Некоторые газеты предполагали, что люди перепутали мясо с красными водорослями или икрой лягушек. Однако свидетели настаивали: фрагменты выглядели именно как плоть. Другая версия связывала дождь с грифами, которые якобы могли срыгнуть или уронить остатки добычи. Однако орнитолог Алекс Бонд назвал это маловероятным: птицы не способны переносить такое количество пищи.

Наиболее правдоподобной версией считают вихрь или небольшой смерч, который мог подхватить останки животного и перенести их на ферму. Но подтвердить эту гипотезу невозможно. Подобные сообщения о "мясных дождях" появлялись в США и раньше, в частности в Теннесси и Калифорнии. К концу 1880-х годов такие истории почти исчезли из газет, а случай в Кентукки так и остался загадкой.

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