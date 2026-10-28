logo

BTC/USD

81407

ETH/USD

2368.74

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно С неба падало сырое мясо: загадочное явление в США, которое ученые не могут объяснить
commentss НОВОСТИ Все новости

С неба падало сырое мясо: загадочное явление в США, которое ученые не могут объяснить

В 1876 году на ферму в Кентукки упали десятки килограммов мясоподобного вещества. Свидетели не смогли установить его происхождение, а загадка до сих пор не имеет окончательного объяснения.

28 октября 2026, 12:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

3 марта 1876 года на ферме в округе Бат, штат Кентукки, произошло явление, которое стало одной из загадок Америки. Между 11 часами утра и полуднем с неба начали падать куски, похожие на сырое мясо. Их заметили Ребекка Крауч и ее 11-летний внук Аллен. Сначала мальчик воскликнул, что идет снег, но необычные осадки быстро развеяли это впечатление.

С неба падало сырое мясо: загадочное явление в США, которое ученые не могут объяснить

Пейзаж американского штата Кентукки. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

Куски разбросало на площади около двух акров — 0,8 гектара. Часть осталась на ветках деревьев и заборах, другая упала на землю и на соседние поля. По оценкам очевидцев, общее количество могло составлять от 15 до 150 килограммов. Самые крупные фрагменты были длиной с ладонь.

На ферму приезжали соседи, журналисты и местный профессор. Образцы осматривали и даже пробовали на вкус, однако определить их происхождение не удалось. Мясник из соседнего города заявил, что никогда не видел ничего подобного. По сообщениям, домашняя собака, съевшая несколько кусков, сильно заболела.

Какие объяснения выдвигали?

Некоторые газеты предполагали, что люди перепутали мясо с красными водорослями или икрой лягушек. Однако свидетели настаивали: фрагменты выглядели именно как плоть. Другая версия связывала дождь с грифами, которые якобы могли срыгнуть или уронить остатки добычи. Однако орнитолог Алекс Бонд назвал это маловероятным: птицы не способны переносить такое количество пищи.

Наиболее правдоподобной версией считают вихрь или небольшой смерч, который мог подхватить останки животного и перенести их на ферму. Но подтвердить эту гипотезу невозможно. Подобные сообщения о "мясных дождях" появлялись в США и раньше, в частности в Теннесси и Калифорнии. К концу 1880-х годов такие истории почти исчезли из газет, а случай в Кентукки так и остался загадкой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, почему 536 год называют самым страшным в истории человечества



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/10/the-kentucky-meat-shower-and-the-surprising-history-of-fleshy-rain-in-america
Теги:

Новости

Все новости