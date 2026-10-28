З неба падало сире м'ясо: загадкове явище в США, яке вчені не можуть пояснити

3 березня 1876 року на фермі в окрузі Бат, штат Кентуккі, сталося явище, яке стало однією із загадок Америки. Між 11-ю годиною ранку та полуднем із неба почали падати шматки, схожі на сире м'ясо. Їх помітили Ребекка Крауч та її 11-річний онук Аллен. Спершу хлопчик вигукнув, що йде сніг, але незвичайні опади швидко розвіяли це враження.

Пейзаж американського штату Кентуккі. Ілюстративне фото. Фото: Pixabay

Шматки розкидало на площі близько двох акрів — 0,8 гектара. Частина залишилася на гілках дерев і парканах, інша впала на землю та сусідні поля. За оцінками очевидців, загальна кількість могла становити від 15 до 150 кілограмів. Найбільші фрагменти були завдовжки з долоню.

На ферму приїжджали сусіди, журналісти та місцевий професор. Зразки оглядали й навіть куштували, однак визначити їхнє походження не вдалося. М'ясник із сусіднього міста заявив, що ніколи не бачив нічого подібного. За повідомленнями, домашній собака, який з'їв кілька шматків, тяжко захворів.

Які пояснення висували?

Деякі газети припускали, що люди сплутали м'ясо з червоними водоростями або ікрою жаб. Проте свідки наполягали: фрагменти виглядали саме як плоть. Інша версія пов'язувала дощ із грифами, які нібито могли зригнути або впустити рештки здобичі. Однак орнітолог Алекс Бонд назвав це малоймовірним: птахи не здатні переносити таку кількість їжі.

Найправдоподібнішою версією вважають вихор або невеликий смерч, який міг підхопити рештки тварини й перенести їх на ферму. Та підтвердити цю гіпотезу неможливо. Подібні повідомлення про "м'ясні дощі" з'являлися в США й раніше, зокрема в Теннессі та Каліфорнії. До кінця 1880-х років такі історії майже зникли з газет, а випадок у Кентуккі так і залишився загадкою.

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