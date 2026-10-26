Солнце исчезло, начался голод: почему 536 год называют самым страшным в истории человечества

В 536 году нашей эры Солнце словно потеряло яркость, лето стало холодным, а урожаи начали гибнуть. Историк Майкл Маккормик назвал этот период одним из худших для жизни. Причиной бедствия могло стать мощное извержение вулкана.

Извержение вулкана с потоками раскаленной лавы - иллюстрация к материалу о катастрофическом похолодании 536 года. Фото: Pixabay / Gylfi

Затемнение на годы

Точное место извержения до сих пор неизвестно. Ученые предполагают, что вулкан находился в высоких широтах Северного полушария. Пепел и сера попали в атмосферу и распространились на тысячи километров, заслонив солнечный свет над Европой, Ближним Востоком и частями Азии.

Византийский историк Прокопий писал, что Солнце светило тускло, словно Луна во время затмения. В китайских хрониках упоминались снег летом и гибель посевов.

По оценкам исследователей, около 18 месяцев вулканические частицы частично блокировали солнечные лучи. Средняя температура на планете могла снизиться на 1,5-2,5 градуса. Это привело к одному из самых холодных десятилетий более чем за две тысячи лет.

Голод и новые катастрофы

Из-за нехватки тепла урожаи погибали, а общины оставались без еды. Ирландские летописи сообщали о годах без хлеба, а китайские источники — о летнем голоде. В 539-540 годах произошло еще одно крупное извержение, которое могло усилить похолодание и продовольственный кризис.

Ослабленные голодом государства не могли содержать армии и отражать нападения. В Скандинавии люди прятали золотые сокровища, надеясь вернуть солнечный свет. В 541 году в Средиземноморье, Европе и на Ближнем Востоке вспыхнула Юстинианова чума.

Был ли 536 год худшим в истории? Однозначного ответа нет, однако похолодание, неурожаи, голод, эпидемия и политические потрясения имели тяжелые последствия. Восстановление продолжалось десятилетиями, а масштабы потерь исследуют до сих пор.

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