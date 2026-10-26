Сонце зникло, почався голод: чому 536 рік називають найстрашнішим в історії людства

У 536 році нашої ери Сонце наче втратило яскравість, літо стало холодним, а врожаї почали гинути. Історик Майкл Маккормік назвав цей період одним із найгірших для життя. Причиною лиха могло стати потужне виверження вулкана.

Виверження вулкана з потоками розпеченої лави - ілюстрація до матеріалу про катастрофічне похолодання 536 року. Фото: Pixabay / Gylfi

Затемнення на роки

Точне місце виверження досі невідоме. Вчені припускають, що вулкан розташовувався у високих широтах Північної півкулі. Попіл і сірка потрапили в атмосферу та рознеслися на тисячі кілометрів, затуливши сонячне світло над Європою, Близьким Сходом і частинами Азії.

Візантійський історик Прокопій писав, що Сонце світило тьмяно, наче Місяць під час затемнення. У китайських хроніках згадували сніг улітку та загибель посівів.

За оцінками дослідників, близько 18 місяців вулканічні частинки частково блокували сонячні промені. Середня температура на планеті могла знизитися на 1,5-2,5 градуса. Це спричинило одне з найхолодніших десятиліть за понад дві тисячі років.

Голод і нові катастрофи

Через нестачу тепла врожаї пропадали, а громади залишалися без їжі. Ірландські літописи повідомляли про роки без хліба, а китайські джерела — про літній голод. У 539-540 роках сталося ще одне велике виверження, яке могло посилити похолодання та продовольчу кризу.

Ослаблені голодом держави не могли утримувати армії та відбивати напади. У Скандинавії люди ховали золоті скарби, сподіваючись повернути сонячне світло. У 541 році в Середземномор'ї, Європі та на Близькому Сході спалахнула Юстиніанова чума.

Чи був 536 рік найгіршим в історії? Однозначної відповіді немає, однак похолодання, неврожаї, голод, епідемія та політичні потрясіння мали тяжкі наслідки. Відновлення тривало десятиліттями, а масштаб втрат досі досліджують.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про найрозкішніші перемовини в історії