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Фонтан с вином и дворец из золота: как Генрих VIII устроил самые роскошные переговоры в истории

В 1520 году Генрих VIII и Франциск I устроили грандиозную встречу, которая должна была продемонстрировать могущество Англии и Франции. Празднество вошло в историю благодаря невероятной роскоши.

26 октября 2026, 20:16
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Сергій Кречмаровський

В июне 1520 года английский король Генрих VIII и французский монарх Франциск I встретились на празднике, вошедшем в историю под названием "Поле золотой парчи". Мероприятие должно было укрепить отношения между государствами, но превратилось в соревнование в роскоши.

Фонтан с вином и дворец из золота: как Генрих VIII устроил самые роскошные переговоры в истории

Историческая картина, изображающая грандиозную встречу английского короля Генриха VIII и французского короля Франциска I на Поле золотой парчи в 1520 году. Фото: Wikimedia Commons / British School, Royal Collection, Public Domain

Дворец, построенный специально для королей

Для встречи неподалеку от Кале возвели временный дворец из дерева, кирпича и ткани. Его украсили роскошными материалами, а внешняя отделка создавала впечатление каменного сооружения. Внутри обустроили залы для приемов и галереи.

Одним из главных чудес стал фонтан со статуей Вакха, древнеримского бога вина. Из него текли разные сорта вина, которыми могли угощаться гости. Все это должно было продемонстрировать богатство и щедрость английского двора.

Турниры, золото и королевское соперничество

Празднование продолжалось несколько недель. Гостей ждали пиры, рыцарские турниры и спортивные состязания. Генрих VIII даже вызвал Франциска I на борьбу, но неожиданно проиграл французскому королю.

Роскошь проявлялась и в одежде участников. Короли и их придворные носили наряды из золотых и серебряных тканей, шелка и бархата. Для многочисленных гостей установили тысячи палаток, а обеспечение королевских свит требовало огромного количества продуктов.

Почему роскошь не спасла мир

Несмотря на торжественность встречи и обмен драгоценными подарками, договоренности не обеспечили длительного мира. Уже через несколько лет Англия и Франция снова оказались в состоянии войны. "Поле золотой парчи" осталось в истории как символ королевского богатства, политических амбиций и соперничества двух монархов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как женщина-пират бросила вызов королю Англии



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Источник: https://justhistoryposts.com/2017/03/31/the-biggest-party-ever-the-field-of-the-cloth-of-gold/
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