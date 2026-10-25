366 золотых монет исчезли бесследно: как женщина-пират бросила вызов королю Англии

В октябре 1531 года в Лондон доставили 366 золотых монет, предназначенных для казны короля Генриха VIII. Золото перевозили в железном сундуке, который заперли, прикрепили цепью к полу корабля и охраняли. Однако, когда сундук открыли, внутри не оказалось ни одной монеты. По современным оценкам, их общая стоимость превышала 900 тысяч фунтов стерлингов.

Золотые монеты на фоне истории о пропаже королевского золота. Фото: Pixabay / TyliJura

Подозреваемый в краже золота

Расследование продолжалось около двух лет. Среди подозреваемых оказался Джон Вулф — мелкий преступник и пират, находившийся на борту судна в лондонских доках. В 1533 году его заключили в Лондонский Тауэр, но из-за недостатка доказательств дело закрыли, а мужчину освободили.

Во время заключения Вулфа регулярно навещала его спутница Элис Танкервиль. Она приносила ему еду, одежду и другие вещи, а также наладила отношения с охранниками. Вскоре после освобождения Вулф бежал в Ирландию. Позже появились новые свидетельства, указывавшие на возможную причастность его и Элис к исчезновению золота.

Неудачный побег из Лондонского Тауэра

В 1534 году Вулф, Танкервиль и их сообщники ограбили и убили двух состоятельных иностранных купцов на Темзе. После этого Элис и Джона снова заключили в Тауэр. Женщину держали в холодной камере, приковав руки и ноги к стенам.

В ночь на 23 марта 1534 года Элис попыталась сбежать с помощью охранника Уильяма Боудда. Используя веревки и поддельный ключ, они выбрались из тюрьмы и добрались до берега. Однако по дороге к лошадям их заметили ночные стражники. Беглецов узнали и задержали.

Казнь и тайна пропавшего сокровища

31 марта 1534 года Элис Танкервиль и Джона Вулфа казнили, повесив в цепях у Темзы во время отлива. Боудда также приговорили к смерти.

Однако в документах о суде и казни нет окончательного подтверждения того, что Элис и Джон украли именно те самые 366 золотых монет. Судьба сокровища остается неизвестной. Не исключено, что золото успели спрятать или вывезти в Ирландию, но это лишь предположения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что под чешским городом лежит золотой клад на миллиарды, но местные власти выступили против его добычи