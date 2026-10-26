Фонтан із вином і палац із золота: як Генріх VIII влаштував найрозкішніші перемовини в історії

У червні 1520 року англійський король Генріх VIII і французький монарх Франциск I зустрілися на святі, яке увійшло в історію під назвою "Поле золотої парчі". Захід мав зміцнити відносини між державами, але перетворився на змагання в розкоші.

Історична картина, що зображує грандіозну зустріч англійського короля Генріха VIII та французького короля Франциска I на Полі золотої парчі у 1520 році. Фото: Wikimedia Commons / British School, Royal Collection, Public Domain

Палац, зведений спеціально для королів

Для зустрічі поблизу Кале спорудили тимчасовий палац із дерева, цегли та тканини. Його прикрасили розкішними матеріалами, а зовнішнє оздоблення створювало враження кам'яної споруди. Усередині облаштували зали для прийомів і галереї.

Однією з головних дивовиж став фонтан зі статуєю Вакха, давньоримського бога вина. З нього текли різні сорти вина, якими могли пригощатися гості. Усе це мало продемонструвати багатство та щедрість англійського двору.

Турніри, золото та королівське суперництво

Святкування тривало кілька тижнів. На гостей чекали бенкети, лицарські турніри та спортивні змагання. Генріх VIII навіть викликав Франциска I на боротьбу, але несподівано програв французькому королю.

Розкіш виявлялася і в одязі учасників. Королі та їхні придворні носили вбрання із золотих і срібних тканин, шовку та оксамиту. Для численних гостей встановили тисячі наметів, а забезпечення королівських почтів потребувало величезної кількості продуктів.

Чому розкіш не врятувала мир

Попри урочистість зустрічі та обмін коштовними подарунками, домовленості не забезпечили тривалого миру. Уже за кілька років Англія та Франція знову опинилися у стані війни. "Поле золотої парчі" залишилося в історії як символ королівського багатства, політичних амбіцій і суперництва двох монархів.

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