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Рыбак шокирован: он поймал акулу, но ее проглотила крупная рыба (ВИДЕО)

Американский рыбак зафиксировал на камеру, как он ловит акулу, однако в какой-то момент ее проглотила другая рыба.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot








Рыбак шокирован: он поймал акулу, но ее проглотила крупная рыба (ВИДЕО)

Гигантская рыба группер-голиаф. Фото из открытых источников

Капитан Джон Броссард был в шоке, когда огромная рыба проглотила его акулу, которую он недавно поймал на спиннинг и пытался вытащить. Соответствующее видео зафиксировали его находившиеся с ним на лодке коллеги.


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Американский рыбак Джон Броссард взял корабль и несколько друзей, чтобы выйти в залив Гудленд и наловить акул. Когда ему удалось подцепить крючком черноносую акулу и держать ее в воде, чтобы обессилить, Броссард заметил три большие коричневые тени, плавающие вблизи его лодки.

Вскоре он понял, что это был группер-голиаф или атлантический голиаф (лат. Epinephelus itajara). Рыба подплыла к его акуле и проглотила ее сорвав леску, за которую рыбак держал свою добычу. Видео с инцидентом можно просмотреть ниже:

"Мы просто думали: "Вау, невероятно! Что-то собирается съесть акулу, и оно больше акулы". Мы были очень удивлены. По сути, оно съело акулу", — рассказал Броссард.

Большую морскую рыбу рыбак оценил в 220 кг. Несмотря на это, атлантический голиаф может вырастать почти до трех метров и весить около 600 кг. Это один из немногих видов рыб, которые, кроме акул, могут непосредственно угрожать находящемуся в воде человеку. Однако их основная пища – моллюски, ракообразные и рыба. Обитает группер-голиаф в Атлантическом океане у берегов Америки, Европы и Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американец поймал уникальную рыбу с "человеческими зубами".

Также "Комментарии" писал о профессиональном итальянском рыбалке, который поймал рекордного по размерам сома. Муж рассказал, как несколько часов боролся с гигантской рыбой.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/incredible-moment-shark-eaten-massive-25014895
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