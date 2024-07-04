Рекордное наказание: украинца лишили водительских прав на 56 лет

В Ровенской области произошел необычный случай: местный суд лишил 29-летнего мужчину права управления автомобилем на 56 лет и 6 месяцев. Это одно из самых длительных наказаний в истории Украины по делам о дорожном движении.

Суд лишил мужчину водительских прав на полвека

Причиной такого решения стали многократные нарушения водителем правил дорожного движения. Он был пойман за рулем в состоянии наркотического опьянения, в том числе после того, как ему уже запретили водить машину на 10 лет. В последний раз его остановили на трассе Киев – Чоп, где его поведение и внешний вид насторожили патрульных.

“Были суженные зрачки глаз, которые не реагировали на свет, дрожание рук, неестественная бледность лица. От освидетельствования на употребление наркотиков отказался категорически”, – рассказали в патрульной полиции.

Мужчина уже пять раз попадался на управлении автомобилем в нетрезвом виде и ранее игнорировал судебные запреты. В этот раз суд решил применить накопительный метод наказания, добавив неотбытые сроки предыдущих взысканий к новому сроку запрета.

Кроме лишения прав, нарушителю назначен административный арест на 15 суток. Это решение вызвало много обсуждений среди граждан и юристов, многие из которых считают его прецедентным. Обсуждение активно идет в социальных сетях и на форумах, где люди выражают различные мнения.

Ранее “Комментарии” писали, что в Польше ввели новые правила для иностранных водителей, которые занимаются коммерческой перевозкой пассажиров. По данным польских СМИ, теперь для работы в этой сфере необходимо иметь польские водительские права, что ставит под вопрос возможности многих водителей из стран за пределами Европейского Союза.