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Рекордное наказание: украинца лишили водительских прав на 56 лет

Мужчина с Ровенской области неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей

сегодня, 17:01
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Ровенской области произошел необычный случай: местный суд лишил 29-летнего мужчину права управления автомобилем на 56 лет и 6 месяцев. Это одно из самых длительных наказаний в истории Украины по делам о дорожном движении.

Рекордное наказание: украинца лишили водительских прав на 56 лет

Суд лишил мужчину водительских прав на полвека

Причиной такого решения стали многократные нарушения водителем правил дорожного движения. Он был пойман за рулем в состоянии наркотического опьянения, в том числе после того, как ему уже запретили водить машину на 10 лет. В последний раз его остановили на трассе Киев – Чоп, где его поведение и внешний вид насторожили патрульных.

“Были суженные зрачки глаз, которые не реагировали на свет, дрожание рук, неестественная бледность лица. От освидетельствования на употребление наркотиков отказался категорически”, – рассказали в патрульной полиции.

Мужчина уже пять раз попадался на управлении автомобилем в нетрезвом виде и ранее игнорировал судебные запреты. В этот раз суд решил применить накопительный метод наказания, добавив неотбытые сроки предыдущих взысканий к новому сроку запрета.

Кроме лишения прав, нарушителю назначен административный арест на 15 суток. Это решение вызвало много обсуждений среди граждан и юристов, многие из которых считают его прецедентным. Обсуждение активно идет в социальных сетях и на форумах, где люди выражают различные мнения.

Ранее “Комментарии” писали, что в Польше ввели новые правила для иностранных водителей, которые  занимаются коммерческой перевозкой пассажиров. По данным польских СМИ, теперь для работы в этой сфере необходимо иметь польские водительские права, что ставит под вопрос возможности многих водителей из стран за пределами Европейского Союза.



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Источник: https://24tv.ua/ru/sud-lishil-muzhchinu-voditelskogo-udostoverenija-56-let-chem_n2589909
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