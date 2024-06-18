Новые правила для иностранных водителей в Польше: что изменилось

В Польше ввели новые правила для иностранных водителей, которые занимаются коммерческой перевозкой пассажиров. По данным польских СМИ, теперь для работы в этой сфере необходимо иметь польские водительские права, что ставит под вопрос возможности многих водителей из стран за пределами Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

В Польше для иностранцев ввели новые правила по водительским правам

Нововведение касается, прежде всего, водителей из Украины, Беларуси и Грузии, которые теперь обязаны сдать теоретический экзамен по вождению в Польше, чтобы получить местные права. Согласно заявлению Роберта Опаса, представителя Бюро дорожного движения Главной комендатуры полиции, это мера направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения.

"Изменение правил призвано улучшить безопасность и не разрешить водителям без польских прав водителя зарабатывали на перевозке людей. Водительские права, выданные в Польше, есть в наших информационных базах. Поэтому полиция может легко узнать, имеет ли водитель права", — заявил представитель Бюро дорожного движения Главной комендатуры полиции Роберт Опас.

В свою очередь, Кшиштоф Урбан, управляющий директор сервиса Free Now в Польше, утверждает, что большинство водителей, работающих в Польше, уже имеют польские права на основании замены после подтверждения. Однако новые требования к тем, кто провел в стране менее 185 дней, могут создать дополнительные трудности для новых водителей и, как следствие, привести к уменьшению числа доступных водителей и возможному росту цен на услуги.

Эксперты отмечают, что подобные изменения могут негативно отразиться на мобильности населения, особенно в крупных городах, где спрос на услуги такси особенно высок.

Насколько успешной окажется эта инициатива, покажет время. Но уже сейчас ясно, что переходный период потребует тщательного планирования как со стороны водителей, так и со стороны регуляторных органов, чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров и водителей.