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Редкая монета 50 копеек ушла с аукциона в 6 тысяч раз дороже стартовой цены

Редкая монета 50 копеек 1992 года продана в Украине за 12 тысяч гривен

сегодня, 16:17
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Черновалова Кристина

На одном из недавних аукционов в Украине монета номиналом 50 копеек, выпущенная в 1992 году, была продана за впечатляющие 12 тысяч гривен. Удивительно, что стартовая цена лота составляла всего 2 гривны, но в процессе торгов она увеличилась более чем в шесть тысяч раз. За право приобрести эту монету конкурировали многие участники, сделав в общей сложности 68 ставок.

Редкая монета 50 копеек ушла с аукциона в 6 тысяч раз дороже стартовой цены

Уникальная монета установила аукционный рекорд в Украине

Причиной такой высокой цены стала уникальность этой монеты. Она отличается необычным дизайном: выпуклым щитом и вдавленным трезубцем на лицевой стороне. Эти особенности делают ее гораздо более редкой, чем стандартные монеты того же года, у которых трезубец выпуклый, а щит имеет тонкие линии.

Редкая монета 50 копеек ушла с аукциона в 6 тысяч раз дороже стартовой цены - фото 2

Интересно, что такие особенности монеты появились случайно. Художники, создавая эскизы для чеканки, затемнили не только фон, но и сам трезубец. По этим чертежам в Великобритании сделали специальный инструмент для производства монет. Ошибку заметили только после того, как получили готовые штемпели для чеканки. Тем не менее, на заводе решили использовать их для пробного выпуска, чтобы отладить оборудование.

Местные нумизматы отмечают, что такие редкие экземпляры представляют не только историческую, но и инвестиционную ценность. Коллекционеры всегда готовы платить больше за уникальные и интересные монеты, которые выделяются на фоне обычных.

Ранее “Комментарии” писали, что возглавляет список редких монет — 1 копейка 1992 года, разновидности 1.35АА. Ее отличительные черты — ступенчатая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды на гербе. И вот здесь начинается магия коллекционирования: за эту монету на аукционах готовы выложить более 11 000 гривен. Да, вы не ослышались — всего одна копейка может стоить целое состояние.



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Источник: https://monety-yagidky.com.ua/ukraine/50-kopiyok-1992/stamp-4#google_vignette
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