Сколько стоит копейка: редкие монеты Украины могут принести тысячи гривен

Задумывались ли вы когда-нибудь, что самая обычная копейка может стоить больше, чем вы ожидали? На первый взгляд, мелочь, которая уходит в кошельке или оседает в ящике стола, может принести вам тысячи гривен. Согласно данным от экспертов ресурса "Монеты-ягодки", некоторые редкие украинские монеты оцениваются в суммы, которые способны приятно удивить даже самых опытных коллекционеров.

Украинские монеты номиналом в одну копейку могут стоить тысячи гривен

Самая дорогая копейка Украины — более 11 000 гривен

Возглавляет список одна из самых редких монет — 1 копейка 1992 года, разновидности 1.35АА. Ее отличительные черты — ступенчатая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды на гербе. И вот здесь начинается магия коллекционирования: за эту монету на аукционах готовы выложить более 11 000 гривен. Да, вы не ослышались — всего одна копейка может стоить целое состояние.





Мелочь на вес золота: копейки, которые могут обогатить

Не только монета с разновидностью 1.35АА является объектом коллекционной охоты. Еще одна ценная находка — 1 копейка 1992 года разновидности 1.11АЕ. Ее легко узнать по округлой верхушке правого верхнего листа и крупным ягодам на гербе. Такая монета может принести своему владельцу от 4 000 до 14 000 гривен, в зависимости от состояния и редкости экземпляра.





А если у вас завалялась копейка 1996 года, у вас есть еще один шанс на финансовый успех. Разновидность 1БА с большими ягодами можно продать за сумму от 1 300 до 2 000 гривен, а за разновидность 1БВ с маленькими ягодами коллекционеры готовы заплатить от 2 500 до 3 000 гривен. Важно помнить, что копейки, которые находились в обращении, имеют меньшую стоимость, чем те, что были изъяты из наборов НБУ.





Как заработать на копейках: секреты коллекционеров

Опытные нумизматы утверждают, что настоящая ценность таких монет заключается не только в их редкости, но и в интересе, который они вызывают на аукционах. К примеру, копейки 1996 года встречались не только в наборах Национального банка Украины, но иногда попадались и в обороте. Однако, даже такие экземпляры могут стоить хороших денег, если они в хорошем состоянии.

Если вам повезло обнаружить такие монеты среди старых накоплений — не спешите их разменивать на мелочь. Редкие экземпляры могут стать отличным способом инвестировать или даже пополнить свой бюджет.