Раскрыта тайна «самого одинокого в мире» дома

Здание, расположенное в Исландии на острове Эдлидаэй называют "самым одиноким домом в мире", так как постройка является единственной на территории. Исследователям наконец удалось узнать, кто и для чего построил здание.

ФОТО: Из открытых источников

Согласно данным издания The Sun, одинокую постройку оборудовали для себя охотники, которые приезжают на местность за птицами тупиками. Сам остров служит местом гнездования морских птиц, поэтому является заповедной территорией. Члены объединения охотников оборудовали там своего рода базу отдыха с местом для ночлега.

Известно, что в доме также оборудована сауна и система сбора дождевой воды, однако наличие электричества и водопровода в постройке не отмечается. Спустя некоторое время с окончания строительных работ, туристические агенства стали организовывать для путешественников однодневные поездки на Эдлидаэй.

Многих пользователей Сети поразило существование одинокого дома. Некоторые назвали проживание там "мечтой" и "лучшим местом для спасения от пандемии коронавируса", а некоторые подчеркнули возможное полное отсутствие связи на острове.

Журналисты отметили, что Исландский остров опустел еще в 1930 году, и с тех пор на нем не было ни единого здания.

К слову, после того, как общество узнало о существование постройки, появилось предположение, что ее оборудовал миллионер, как укрытие на случай апокалипсиса. Также была распространенной версия о том, что дом принадлежит религиозному отшельнику.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало об уникальных городах, в существование которых трудно поверить.

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