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Города, в существование которых трудно поверить

Даже самый опытный путешественник может не знать об этих поселениях

сегодня, 10:50
Автор:

Елизавета Черных

Какие только не встретишь города на планете, и, кажется, что каждый уникален по-своему. Однако есть такие места, в существование которых трудно поверить даже бывалому путешественнику.

Города, в существование которых трудно поверить

ФОТО: Из открытых источников

Уиттиер, Аляска

Этот город в штате Аляска впечатляет не только живописными видами. Его уникальность в том, что все жители города живут лишь в одном 14-этажном доме. По данным последней переписи населения, здесь проживает чуть болше 200 человек. Жилое здание имеет название Begich Towers и включает в себя не только квартиры, а и полицейский участок, магазин, школу, медицинское учреждение и даже церковь. Единственный въезд в Уиттиер по суше проходит через четырёхкилометровый тоннель с одной полосой движения, который закрывается на ночь.

Города, в существование которых трудно поверить - фото 2

Миракл Вилладж, Флорида

Это закрытый город в одном из штатов Америки, в котором проживают люди, осужденные за сексуальные преступления. Это поселение расположено в трех километрах от ближайшего населенного пункта, а все потому, что во Флориде принято много законов, которые ограничивают жизнь людей после тюремного срока за такого рода правонарушения. Бывшие осужденные не могут претендовать на жилье после срока за сексуальные преступления, и единственное, что им остается — отправляться в закрытое поселение, в которое, кстати, принимают не всех. Сейчас здесь отказывают людям, которые отбывали срок за педофилию и насилие.

Жители поселения не могут похвастаться активной жизнью: большую часть времени они изучают Библию или проходят психологическую реабилитацию. 

Города, в существование которых трудно поверить - фото 3

Калачи, Казахстан

Небольшое поселение с численностью населения около 700 человек. Оно примечательно тем, что еще в 2013 году среди жителей началась эпидемия так называемой "сонной болезни". Местные могли спать по несколько дней или засыпать прямо на ходу. После длительных исследований, ученые пришли к выводы, что такая особенность жителей Калачей — ни что иное, как нехватка кислорода в воздухе. 

Города, в существование которых трудно поверить - фото 4

Ранее "Комментарии" писали о знаменитостях, которые невероятно похожи друг на друга. 



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