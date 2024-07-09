Пистолеты Наполеона проданы с аукциона: сколько заплатили за реликвию

На недавнем аукционе во Франции были проданы два пистолета, принадлежавших знаменитому Наполеону Бонапарту. За эти редкие артефакты заплатили 1,69 миллиона евро, что превысило все ожидания экспертов.

Пистолеты Наполеона проданы на аукционе за €1,7 млн

Эти пистолеты, инкрустированные золотом и серебром, созданы парижским мастером Луи-Мареном Госсе. Они стали свидетелями тяжелых времен для Наполеона: именно эти пистолеты он собирался использовать для самоубийства в 1814 году после своего поражения и отречения от власти. Однако его планы сорвал верный оруженосец, который убрал порох из оружия, и Наполеон остался в живых. Позже он вернулся к власти, но в итоге был окончательно побежден при Ватерлоо.

Эти пистолеты на аукционе вызвали большой интерес не только из-за своей истории, но и из-за того, что они теперь признаны национальным достоянием Франции. Это значит, что они не могут быть вывезены за пределы страны, кроме как временно. Французское правительство имеет право выкупить их у нового владельца в течение следующих 30 месяцев.

На аукционе также продали оригинальную коробку для пистолетов, пороховой рожок и другие аксессуары. Событие подчеркивает, насколько высоко ценятся личные вещи исторических личностей среди коллекционеров.

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