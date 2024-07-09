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Пистолеты Наполеона проданы с аукциона: сколько заплатили за реликвию

Два пистолета из коллекции первого императора Франции Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 1,69 млн

сегодня, 15:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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На недавнем аукционе во Франции были проданы два пистолета, принадлежавших знаменитому Наполеону Бонапарту. За эти редкие артефакты заплатили 1,69 миллиона евро, что превысило все ожидания экспертов.

Пистолеты Наполеона проданы с аукциона: сколько заплатили за реликвию

Пистолеты Наполеона проданы на аукционе за €1,7 млн

Эти пистолеты, инкрустированные золотом и серебром, созданы парижским мастером Луи-Мареном Госсе. Они стали свидетелями тяжелых времен для Наполеона: именно эти пистолеты он собирался использовать для самоубийства в 1814 году после своего поражения и отречения от власти. Однако его планы сорвал верный оруженосец, который убрал порох из оружия, и Наполеон остался в живых. Позже он вернулся к власти, но в итоге был окончательно побежден при Ватерлоо.

Эти пистолеты на аукционе вызвали большой интерес не только из-за своей истории, но и из-за того, что они теперь признаны национальным достоянием Франции. Это значит, что они не могут быть вывезены за пределы страны, кроме как временно. Французское правительство имеет право выкупить их у нового владельца в течение следующих 30 месяцев.

На аукционе также продали оригинальную коробку для пистолетов, пороховой рожок и другие аксессуары. Событие подчеркивает, насколько высоко ценятся личные вещи исторических личностей среди коллекционеров.

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Напомним, что в лондонском аукционном доме Christie's скоро состоится событие, уже привлекшее внимание коллекционеров и историков. Планируется, что на продажу будет выставлен "Кодекс Кросби-Шоена" — артефакт, датируемый III-IV веками нашей эры,



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c4ng49dg35vo
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