Коллекционер продал редкий экземпляр "Гарри Поттера" по цене квартиры

В Шотландии аукционный дом Lyon and Turnbull объявил о продаже первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" за астрономическую сумму в 45 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 53 тысячам евро. Цена, за которую была продана книга, похожа на стоимость жилья в столице Украины, Киеве, что свидетельствует о невероятной ценности и редкости этого лота.

Аукционный дом продал редкий экземпляр "Гарри Поттера"

Эта книга является одной из лишь 500 копий, опубликованных в первом тираже, вышедшем в свет в 1997 году. Тогда издатели еще не могли предсказать будущий успех серии о юном волшебнике Гарри Поттере и его приключениях в школе магии Хогвартс. Издание указано уникальными опечатками, включая орфографическую ошибку в слове "Philosopher's" на одной из обложек, а также повторение словосочетания "1 wand" на 53 странице, что только увеличивает его коллекционную ценность.

Руководитель отдела книг и рукописей Lyon and Turnbull, Кэти Марсден, поделилась своими впечатлениями.

"Первое издание "Гарри Поттера и философского камня" – исключительно редкая книга, которую можно найти в любом состоянии, но книгу в таком замечательном состоянии вполне можно назвать "жемчужиной в короне" любого коллекционера Гарри Поттера", – сказала руководитель отдела книг и рукописей Lyon and Turnbull Кэти Марсден.

Предыдущий владелец приобрел эту уникальную книгу в одном из лондонских книжных магазинов почти 20 лет назад, и теперь ее стоимость значительно выросла. Кроме "Гарри Поттера и философского камня", аукцион также предложил другие редкие книги, включая первое издание "Гарри Поттера и тайной комнаты", проданное за 7,5 тысячи фунтов стерлингов, и редкое издание "Казино Рояль" Яна Флеминга с дарственной надписью автора.

Напомним, что в лондонском аукционном доме Christie's скоро состоится событие, уже привлекшее внимание коллекционеров и историков. Планируется, что на продажу будет выставлен "Кодекс Кросби-Шоена" — артефакт, датируемый III-IV веками нашей эры, который считается одной из старейших сохранившихся рукописей. Эксперты оценивают его стоимость в диапазоне от 2,6 до 3,8 миллиона долларов, что подчеркивает его важность как исторической и культурной реликвии.