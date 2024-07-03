Первое издание "Франкенштейна" ушло с молотка за баснословную сумму

На аукционе в Далласе прошла знаменательная продажа: редкое издание романа "Франкенштейн, или Современный Прометей" Мэри Шелли 1818 года было продано за 843 750 долларов. Этот экземпляр стал одной из главных "жемчужин" аукциона Heritage Auctions.

Первое издание "Франкенштейна" продали на аукционе

Как сообщил международный директор Heritage Фрэнсис Вальгрен, начальная ставка на "Франкенштейна" составляла 300 тысяч долларов, но в ходе торгов цена быстро взлетела до небес.





Экземпляр, приобретенный Штруцем в 1975 году, долгие годы оставался в частных руках и являлся одним из всего трех сохранившихся до наших дней. Остальные два хранятся в коллекциях Пфорцгеймера и Берга Нью-Йоркской библиотеки. Интерес к данному экземпляру был ожидаемо высоким, ведь "Франкенштейн" Шелли считается одним из величайших литературных произведений, в значительной степени определившим жанр научной фантастики и готического романа.

"Этот аукцион сделал Heritage главным местом продажи редких книг и рукописей", — заявил международный директор аукционного дома Фрэнсис Вальгрен.

На том же аукционе были проданы и другие знаменитые лоты, включая первое издание "Великого Гэтсби" Ф. Скотта Фицджеральда за 425 тысяч долларов и редкое издание "Хоббита" Толкина, ушедшее за 300 тысяч долларов. Сын Штруца, Колин, выразил гордость за интерес коллекционеров к наследию его отца и подчеркнул значимость этих книг в литературном мире.

Ранее “Комментарии” писали, что аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке представил коллекцию часов известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне за астрономическую сумму в 6,7 миллиона долларов

