Перо вымершей птицы установило новый мировой рекорд на аукционе в Новой Зеландии



















Аукционный дом Webb's в Новой Зеландии продал перо вымершей птицы гуйя за рекордные 28 417 долларов. Это перо, которое считалось простым экспонатом, оказалось самым дорогим пером в мире, превзойдя предыдущий рекорд в 5 150 долларов, установленный в 2010 году.

Перо птицы гуйя продано за более чем 28 тысяч долларов на аукционе. Фото: Webb's Auction

Птица гуйя, которая была объявлена вымершей на рубеже XX века, имела огромное культурное значение для народа маори. Ее перья использовались для украшения головных уборов вождей и высокопоставленных членов племени. Последнее подтвержденное наблюдение этой птицы датируется 1907 годом, после чего она осталась лишь в исторических записях и коллекциях.

На аукционе, который прошел вчера, начальная цена пера составляла всего 1 800 долларов, но конечная сумма в несколько раз превысила все ожидания.

"Мы были поражены увиденным интересом и конечной ценой. Это подчеркивает важность нашего наследия и напоминает о необходимости защиты уникальной флоры и фауны", — комментирует Лиа Моррис, глава отдела декоративного искусства в Webb's.







Перо находится в исключительном состоянии, сохранив яркий блеск и отсутствие повреждений. Также оно зарегистрировано в рамках программы защиты культурного значения для маори, что означает, что его покупка и экспорт строго регламентированы. Этот аукционный лот стал не только самым дорогим пером, но и символом борьбы за сохранение памяти о вымерших видов.

Напомним, что в британском городе Дивайзис состоялся аукцион, вновь обративший внимание мира на легендарный "Титаник". На этот раз главным лотом стали золотые карманные часы, когда-то принадлежавшие Джону Джейкобу Астору IV. Стоимость часов достигла астрономической суммы — 1,175 миллиона фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона долларов).