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На аукционе в Великобритании артефакт из "Титаника" был продан за рекордную сумму

Часы из "Титаника", принадлежавшие Джону Джейкобу Астору, проданы за более миллиона фунтов

сегодня, 11:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В британском городе Дивайзис состоялся аукцион, вновь обративший внимание мира на легендарный "Титаник". На этот раз главным лотом стали золотые карманные часы, когда-то принадлежавшие Джону Джейкобу Астору IV, известному как самый богатый пассажир затонувшего лайнера. Стоимость часов достигла астрономической суммы — 1,175 миллиона фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона долларов), став одним из крупнейших сделок по артефактам, связанным с "Титаником".

На аукционе в Великобритании артефакт из "Титаника" был продан за рекордную сумму

На аукционе проданы часы самого богатого пассажира "Титанику"

Частный коллекционер из Соединенных Штатов стал новым владельцем этой уникальной реликвии. Часы были изготовлены из 14-каратного золота и имеют индивидуальную гравировку инициалов JJA — Джон Джейкоб Астор. Этот предмет является воплощением личной трагедии и вместе с тем символом бесконечной роскоши, существовавшей на борту "Титаника".

Джон Джейкоб Астор, в возрасте 47 лет на момент катастрофы, был не только зажиточным, но и выдающимся бизнесменом, чистый капитал которого оценивался примерно в 87 миллионов долларов — эквивалент нескольких миллиардов современных долларов. Он погиб во время крушения, а его тело было обнаружено в водах Атлантического океана через семь дней после трагедии. Вместе с телом были найдены и часы, которые теперь стали объектом музейной ценности.

Напомним, предыдущий рекорд за продажу предмета из "Титаника" составил 1,1 миллиона фунтов за скрипку, игравшую во время затопления корабля в 2013 году. Интересно, что футляр для этой скрипки также был продан на том же аукционе за 360 тысяч фунтов.

"Титаник" отправился в свой последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 14 апреля 1912 года. Не достигнув своей цели, он столкнулся с айсбергом, что стало причиной гибели около 1500 человек. Находка таких артефактов, как часы Астора, напоминает нам о трагических событиях той ночи, а также о человеческих жизнях, оборвавшихся в холодных водах Атлантики.

Напомним, что в Вене с аукционного молотка пошло утерянное произведение Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер", найденное после почти столетия забвения. За произведение было уплачено 30 миллионов евро.



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Источник: https://www.bloomberg.com/en/news/thp/2024-04-27/titanic-watch-sells-for-record-breaking-1-175-million?srnd=homepage-americas
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