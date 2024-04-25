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Аукционный дом в Вене продал найденный портрет Климта

Незаконченный портрет Климта "Портрет фройляйн Лизер" продан на аукционе за 30 млн евро

сегодня, 12:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Вене с аукционного молотка ушло затерянное творение Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер", найденное после почти столетия забвения. За произведение было уплачено 30 миллионов евро.

Аукционный дом в Вене продал найденный портрет Климта

Незаконченный портрет Климта "Портрет фройляйн Лизер" продан на аукционе за 30 млн евро

Эта работа, недосказанная и незавершенная, как и многие страницы истории, была заказана известным австрийским художником семье еврейских промышленников в 1917 году, за год до смерти самого Климта. Последний раз произведение видели в 1925 году, и только в этом году оно снова обрело свет после долгих лет поисков и спекуляций.

Исчезновение картины стало одним из множества трагических событий времен Второй мировой войны, когда нацисты систематически разграбляли имущество евреев. Возвращение таких произведений — это не просто акт реституции; это восстановление исторической справедливости и памяти о жертвах нацистской агрессии.

Восстановление прав наследников оказалось возможным благодаря Вашингтонским принципам, которые были приняты для облегчения возвращения культурных ценностей, незаконно отнятых у их законных владельцев во время войны. По этим принципам, наследники семьи заказчика получили значительную долю от продажи.

Специалисты по искусству продолжают спорить о том, кто же на самом деле изображен на портрете. Некоторые утверждают, что это Маргарета Констанция Лизер, дочь промышленника Адольфа Лизера, в то время как другие считают, что изображена одна из его племянниц. Как бы там ни было, каждое мнение добавляет картины глубины и мистики.

"Портрет фройляйн Лизер" теперь не просто произведение искусства. Это символ выживания культурного наследия сквозь призму времени и трагедий.

"Комментарии" писали, что в мире искусства 2023 ознаменовался аукционными сенсациями. Аукционный дом Christie's вновь поразил мир, продемонстрировав, что искусство не просто сохраняет свою актуальность сквозь века, но продолжает вызывать бурю эмоций, оставляя неизгладимый след в истории.



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Источник: https://www.bbc.com/russian/articles/c3glznz0wv9o
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