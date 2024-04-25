Аукционный дом в Вене продал найденный портрет Климта

В Вене с аукционного молотка ушло затерянное творение Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер", найденное после почти столетия забвения. За произведение было уплачено 30 миллионов евро.

Незаконченный портрет Климта "Портрет фройляйн Лизер" продан на аукционе за 30 млн евро

Эта работа, недосказанная и незавершенная, как и многие страницы истории, была заказана известным австрийским художником семье еврейских промышленников в 1917 году, за год до смерти самого Климта. Последний раз произведение видели в 1925 году, и только в этом году оно снова обрело свет после долгих лет поисков и спекуляций.

Исчезновение картины стало одним из множества трагических событий времен Второй мировой войны, когда нацисты систематически разграбляли имущество евреев. Возвращение таких произведений — это не просто акт реституции; это восстановление исторической справедливости и памяти о жертвах нацистской агрессии.

Восстановление прав наследников оказалось возможным благодаря Вашингтонским принципам, которые были приняты для облегчения возвращения культурных ценностей, незаконно отнятых у их законных владельцев во время войны. По этим принципам, наследники семьи заказчика получили значительную долю от продажи.

Специалисты по искусству продолжают спорить о том, кто же на самом деле изображен на портрете. Некоторые утверждают, что это Маргарета Констанция Лизер, дочь промышленника Адольфа Лизера, в то время как другие считают, что изображена одна из его племянниц. Как бы там ни было, каждое мнение добавляет картины глубины и мистики.

"Портрет фройляйн Лизер" теперь не просто произведение искусства. Это символ выживания культурного наследия сквозь призму времени и трагедий.

"Комментарии" писали, что в мире искусства 2023 ознаменовался аукционными сенсациями. Аукционный дом Christie's вновь поразил мир, продемонстрировав, что искусство не просто сохраняет свою актуальность сквозь века, но продолжает вызывать бурю эмоций, оставляя неизгладимый след в истории.