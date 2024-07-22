Парень с самыми длинными волосами в мире: как выглядит рекордсмен

Рубен Локс Твис-младший, 17-летний представитель коренного народа лакота из Южной Дакоты, попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей поразительной шевелюре длиной 161 см. Он не стригся в течение двух лет, превзойдя предыдущий рекорд, установленный индийцем Сидакдипом.

Американец установил мировой рекорд по самым длинным волосам среди мужчин

Сначала решение Рубена отрастить волосы было связано со страхом перед машинкой для стрижки, но со временем они переросли во что-то большее.

Для народа лакота длинные волосы имеет глубокое культурное значение, символизируя духовную силу и связь с предками.

"Культурно лакота имеют длинные волосы. Это часть нашей ноги (духа). Это то, кем я являюсь. Я горжусь тем, что представляю свою семью и народ лакота", — рассказал парень.





Уход за такими длинными волосами требует немало времени и усилий. Каждое утро Рубен посвящает около 20 минут мгновению волосы шампунем и кондиционером. Затем час идет на сушку, а еще 10 минут – на распутывание, расчесывание и заплетание волос в длинную косу, которую они обычно носят.

Официальное измерение волос Рубена произошло в парикмахерской, где его косу расплели, вымыли и расчесали, а затем аккуратно разложили на столе, чтобы определить самую длинную прядь. После трех измерений была определена средняя длина, которая и стала официальным рекордом Рубена.





Рубен гордится своими волосами и не планирует его стричь. Он рассказывает, что многие вдохновились его примером и начали отращивать собственные волосы. Единственным недостатком такой длины, по его словам, является то, что волосы иногда застревают в дверях автомобилей или цепляются за ручки душевых кабин.

Ранее "Комментарии" писали, что на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса появилось имя Алии Насыровой, уроженки Украины, которая сейчас живет в Словакии. Алия стала рекордсменкой за самые длинные волосы среди живых женщин, его длина составляет впечатляющие 257,33 см. Интересно, что ее волосы превышают ее собственный рост (165 см).