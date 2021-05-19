Парень обнаружил на пляже «скелет русалки» (ВИДЕО)

Кто-то, прогуливаясь по пляжу находит ценные вещи, кто-то странных морских обитателей, выброшенных волнами на берег, а блогер из США наткнулся на "скелет русалки".

Блогер наткнулся на "останки русалки" / фото: goodfon

Американец, зарегистрированный в социальной сети TikTok как jjjmc12, опубликовал на своей странице видеоролик, на котором идет по пляжу и извлекает из воды странный предмет или останки неизвестного существа. На кадре видно, что у него есть маленький череп, который напоминает человеческий, а также позвоночник, переходящий в рыбный хвост. Блогер предположил, что эти останки принадлежат маленькой русалке.

"Что за рыба? Боже мой, что это, черт возьми", – испугался блогер.

За короткое время его пост собрал более 22 миллионов просмотров и массу комментариев, в которых пользователи сети делятся своими предположениями. "Все говорят, что это русалка, но я думаю, что это колдовская кукла", "Настоящая сирена или русалка", "Лично я считаю, что русалки существуют", "Положите это в сумку и продайте", "Если бы это была правда, ты бы не прикоснулся к нему" — написали фолловеры.

Напомним, что жительница Австралии во время прогулки на пляже заметила на песке "язык русалки". По внешнему виду оно не напоминало ни рыбу, ни водоросли. Женщина сфотографировала находку и обратилась к местному экологическому центру. Оказалось, что это был коралловый полип, которого встретить на суше большая редкость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время прогулки на пляже в Таиланде супруги обнаружили амбру (рвоту кашалота), стоимостью 600 тысяч долларов. Это вещество называются "плавучим золотом", и она очень ценится на международном рынке.

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