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Главная Новости Общество невероятно Супруги в Таиланде нашли рвоту кашалота и стали богачами
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Супруги в Таиланде нашли рвоту кашалота и стали богачами

Теперь супруги ищут покупателя, который купит их амбру

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Супруги, приехавшие навестить своего друга в Таиланде, прогуливались по пляжу и нашли рвоту кашалота, стоимостью 600 тысяч долларов.

Супруги в Таиланде нашли рвоту кашалота и стали богачами

супруги разбогатели, найдя рвоту кашалота / Фото: India Times

Известно, что Вера и Монрюди Джуэнбун во время романтической прогулки заметили в песке комок желтого вещества, засыпанный мусором. Они подошли поближе, а когда осмотрели, то поняли, что нашли амбру — воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов (прим. авт.). Глава семейства решил забрать ее в номер и почитать о находке.

Оказалось, что на международном рынке амбра очень ценится, ее можно продать за 40 тысяч долларов, все зависит от ее веса. В жидком виде за амбру можно получить крупную сумму, например, находку супругов оценили в 600 тысяч долларов.  Основой амбры являются жиры и воск, которые выделяются в кишечнике у кашалотов. Данное вещество также часто называют "плавучим золотом". 

Ранее, чтобы раздобыть амбру, кашалотов убивали, но после введения соответствующих запретов, она стала большой редкостью и сразу выросла в цене. Сейчас супруги ищут покупателя на свой товар.

Известно, что амбру используют как фиксатор запаха. Изредка используется как ароматизатор также в традиционной медицине и в гомеопатии. В настоящее время почти вся собранная натуральная амбра скупается парфюмерными фирмами для изготовления дорогих духов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на западном побережье Индии рыбак поймал двухголовую акулу-детеныша. Мужчина сфотографировал свою находку и отпустил маленького хищника обратно в море. Эти уникальные кадры попали на глаза экспертов, которые отметили, что акулы с такой аномалией встречаются довольно редко, особенно в прибрежных водах страны.


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Источник: https://www.indiatimes.com/technology/science-and-future/couple-on-romantic-stroll-found-whale-vomit-worth-800000-on-the-beach-530636.html
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