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Новый претендент на титул самого старого человека на планете: сколько лет мужчине

Перуанский фермер может стать самым старым мужчиной

сегодня, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мировом поиске самых старых людей планеты появился новый лидер из неожиданного уголка мира – Перу. Марселино Абад Толентино, живущий в Кочачинче, городке в центральном регионе Уануко перуанский фермер, недавно отметил свой 124-й день рождения. Этот возраст делает его старше на 13 лет при нынешнем рекордсмене по версии Книги рекордов Гиннеса, 111-летнего Джона Тиннисвуда из Великобритании.

Новый претендент на титул самого старого человека на планете: сколько лет мужчине

Марселино Абад Толентино / Фото: Jam Press

Толентино, согласно персональным документам, изданным правительством Перу в 2019 году, родился в 1900 году. В течение всей жизни Марселино жил вне общественного внимания до тех пор, как местная администрация решила оформить ему документы и пенсионные выплаты.

Новый претендент на титул самого старого человека на планете: сколько лет мужчине - фото 2

5 апреля в доме престарелых "Casa Hogar Mis Abuelitos" Марселино праздновал свой день рождения, где его угощали специальным тортом и подарками. Его долголетие он объясняет простыми вещами: здоровым питанием, богатым фруктами и мясом ягненка, а также традиционным жеванием листьев коки, которые являются обычаем среди общин Анд.

Несмотря на свой возраст, Толентино не имеет формального образования и провел всю жизнь, работая в сельском хозяйстве и учась использовать "блага природы", как это формулирует правительственное заявление. Согласно сообщению правительства, его здоровье и устойчивость определяются его образом жизни среди флоры и фауны Уануко.

Новый претендент на титул самого старого человека на планете: сколько лет мужчине - фото 3

Перуанские власти уже помогли Марселино подать заявку на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса как самому старому человеку в мире. Если заявка будет одобрена, это не только поставит его имя в мировые каналы с самыми известными столетними рекордсменами, но и возможно увенчает его как самого старого человека в истории, обойдя даже 117-летнюю Марию Браньяс Мореру из Испании, старейшую живую женщину.

Теперь весь мир с нетерпением ожидает решения Книги рекордов Гиннеса, что может обновить историю человеческого долголетия и дать новую надежду на генетические и экологические ключи к долголетию.

Напомним, что Книга рекордов Гиннеса обновила свой список. Так 111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии стал старейшим живым мужчиной на планете после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса.



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Источник: https://needtoknow.co.uk/2024/04/10/farmer-124-claims-to-be-worlds-oldest-man-beating-british-record-holder-by-13-years/
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