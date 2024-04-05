Кто стал новым самым старым человеком планеты: сколько ему лет

Впервые за последние годы Книга рекордов Гиннеса обновила свой список. так 111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии стал старейшим живым мужским лицом на планете после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса, ранее содержавшего этот титул. Изменения в лидерах долголетия повлекли за собой значительный интерес в мировом сообществе, сосредоточив внимание на уникальных особенностях жизни Джона Тиннисвуда.

Старейший мужчина мира поделился секретом своего долголетия

Тиннисвуд, родившийся в Ливерпуле 26 августа 1912 года, в том же году, когда трагически затонул "Титаник", достиг возраста 111 лет и 223 дней по состоянию на 5 апреля 2024 года. Несмотря на свой почтенный возраст, Джон продолжает вести активную и самостоятельную жизнь в доме престарелых в Саутпорте, где он известен своей жизнерадостностью и умением поддерживать беседу.

Официальный представитель Книги рекордов Гиннеса, Меган Брюс, посетила Джона, чтобы вручить ему сертификат и выслушать его рассказ о долгом и насыщенном событии жизни. Тиннисвуд отметил, что считает свое долголетие результатом "чистого везения", отмечая важность умеренности во всем.

Интересным аспектом его биографии является то, что он ветеран Второй мировой войны, работая на административной должности в Военно-платежном корпусе. После войны Джон работал бухгалтером до выхода на пенсию в 1972 году.

В течение своей жизни Тиннисвуд стал свидетелем многочисленных исторических событий и перемен в мире, но всегда оставался верен своим принципам и убеждениям. Он делится мудростью с младшими поколениями, призывая их "делать все, что в их силах", вне зависимости от обстоятельств.

Его личная жизнь, наполненная любовью и теплом, также заслуживает внимания. Встретив свою будущую жену Блодвен на танцах в Ливерпуле, они провели вместе 44 года до ее смерти в 1986 году. Сейчас он окружен любовью четырех внуков и трех правнуков, продолжающих черпать вдохновение из его жизненного пути и мудрости.

"Делайте все возможное, независимо от ситуации. Живите жизнью в полной мере, учась и обучая других. Это единственный способ жить жизни, которую стоит жить", — сказал Тиннисвуд.

Напомним, что 3 апреля скончался Хуан Висенте Перес Мора – старейший мужчина мира.