Вчера, 4 ноября, в издании The New York Times появилась статья про украинский борщ и его предельную важность в украинско-российском конфликте.

Фото: Ольга Габро. New York Times

Издание написало о придорожном кафе "Борщ" в селе Борщево, отметив, что это один многих населенных пунктов Украины, где почитают это блюдо.

"Они могут думать как угодно, но борщ — это украинский суп", — сказала Ольга Габро, бабушка и "опытный борщевик" из села Борщева.

Издание отметило, что этот спор, к сожалению, разделяет две нации, культуры которых могли бы их объединить, так как борщ едят и в Украине, и в России.

"Учитывая эту явную приверженность борщу, украинцы недоумевают, почему этот суп принято считать русским — национальным блюдом их заклятого врага", — пишет автор.

Авторы также поговорили с шеф-поваром, который возглавляет кампанию по признанию борща украинским культурным наследием.

"Многое вывезли из Украины, но наш борщ не возьмут", — сказал он.



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