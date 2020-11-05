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New York Times про бабусю энд украинский борщ

В New York Times появилась статья про "опытного борщевика из села Борщево" - 76-летнюю Ольгу Габро

сегодня, 19:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Вчера, 4 ноября, в издании The New York Times появилась статья про украинский борщ и его предельную важность в украинско-российском конфликте. 

New York Times про бабусю энд украинский борщ

Фото: Ольга Габро. New York Times

Издание написало о придорожном кафе "Борщ" в селе Борщево, отметив, что это один многих населенных пунктов Украины, где почитают это блюдо.

"Они могут думать как угодно, но борщ — это украинский суп", — сказала Ольга Габро, бабушка и "опытный борщевик" из села Борщева.

Издание отметило, что этот спор, к сожалению, разделяет две нации, культуры которых могли бы их объединить, так как борщ едят и в Украине, и в России.

"Учитывая эту явную приверженность борщу, украинцы недоумевают, почему этот суп принято считать русским — национальным блюдом их заклятого врага", — пишет автор.

Авторы также поговорили с шеф-поваром, который возглавляет кампанию по признанию борща украинским культурным наследием.

"Многое вывезли из Украины, но наш борщ не возьмут", — сказал он.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в США приговорили к 723 годам заключения мать, которая насиловала своих детей 10 лет. 


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