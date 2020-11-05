New York Times про бабусю энд украинский борщ

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Татьяна Лозовенко
Вчера, 4 ноября, в издании The New York Times появилась статья про украинский борщ и его предельную важность в украинско-российском конфликте.
Фото: Ольга Габро. New York Times
Издание написало о придорожном кафе "Борщ" в селе Борщево, отметив, что это один многих населенных пунктов Украины, где почитают это блюдо.
Издание отметило, что этот спор, к сожалению, разделяет две нации, культуры которых могли бы их объединить, так как борщ едят и в Украине, и в России.
Авторы также поговорили с шеф-поваром, который возглавляет кампанию по признанию борща украинским культурным наследием.
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