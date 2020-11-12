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Главная Новости Общество невероятно "Не больно": Мужчина делал обрезание детям паяльником и получил условное
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"Не больно": Мужчина делал обрезание детям паяльником и получил условное

Суд заявил, что связи между процедурой и симптомами, которые испытывали дети, нет

сегодня, 16:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сириец в Швеции, который выдавал себя за врача и сделал обрезание девяти мальчикам с помощью паяльника, был приговорен лишь к условному наказанию,  общественным работам и штрафу в размере 10 000 долларов. 

"Не больно": Мужчина делал обрезание детям паяльником и получил условное

Фото: greek-ru

Как сообщают местные СМИ, жителю города Евле были предъявлены обвинения в нападении с причинением телесных повреждений и нарушении шведского закона об обрезании. Суду сообщили, что некоторые из потерпевших жаловались, что после того, что с ними сделали, было больно ходить. Прокуратура потребовала для мужчины двух лет тюрьмы. Но суд заявил, что по некоторым пунктам обвинения не могут быть доказаны, поскольку не было установлено связи между процедурами и симптомами, которые испытывали дети. Если бы суд выбрал тюремный срок, обвиняемому грозило бы до восьми месяцев за решеткой. Вместо этого он получил условный срок и 180 часов общественных работ. Ему также придется выплатить 55 000 шведских крон (6400 долларов США) в качестве возмещения ущерба, плюс штраф в размере 33 000 шведских крон (3800 долларов США). 

Все девять обрезаний были проведены с апреля по май 2018 года в Евле и соседнем Содерхамне. Сообщается, что опекуны мальчиков связались с этим мужчиной, гражданином Сирии, через дошкольное учреждение для мусульман Билаал и заплатили ему за услуги около 230 долларов. Швеция требует, чтобы обрезание выполнялось лицензированными медицинскими экспертами с использованием соответствующих хирургических инструментов в безопасных условиях. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в США 723 года тюрьмы получила мать, которая насиловала своих детей.


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Источник: https://www.rt.com/news/506457-sweden-circumcision-soldering-gun/
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