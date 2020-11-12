"Не больно": Мужчина делал обрезание детям паяльником и получил условное

Сириец в Швеции, который выдавал себя за врача и сделал обрезание девяти мальчикам с помощью паяльника, был приговорен лишь к условному наказанию, общественным работам и штрафу в размере 10 000 долларов.

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Как сообщают местные СМИ, жителю города Евле были предъявлены обвинения в нападении с причинением телесных повреждений и нарушении шведского закона об обрезании. Суду сообщили, что некоторые из потерпевших жаловались, что после того, что с ними сделали, было больно ходить. Прокуратура потребовала для мужчины двух лет тюрьмы. Но суд заявил, что по некоторым пунктам обвинения не могут быть доказаны, поскольку не было установлено связи между процедурами и симптомами, которые испытывали дети. Если бы суд выбрал тюремный срок, обвиняемому грозило бы до восьми месяцев за решеткой. Вместо этого он получил условный срок и 180 часов общественных работ. Ему также придется выплатить 55 000 шведских крон (6400 долларов США) в качестве возмещения ущерба, плюс штраф в размере 33 000 шведских крон (3800 долларов США).

Все девять обрезаний были проведены с апреля по май 2018 года в Евле и соседнем Содерхамне. Сообщается, что опекуны мальчиков связались с этим мужчиной, гражданином Сирии, через дошкольное учреждение для мусульман Билаал и заплатили ему за услуги около 230 долларов. Швеция требует, чтобы обрезание выполнялось лицензированными медицинскими экспертами с использованием соответствующих хирургических инструментов в безопасных условиях.

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