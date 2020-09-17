На высоте 1484 метра над уровнем моря: в ОАЭ появится новый ресторан (фото)

Новое заведение планируют открыть 1 октября этого года в эмирате Рас-Аль-Хайма. Отличаться от других подобных ресторанов он будет своим расположением - на вершине самой высокой горы страны – Джебель Джаис. Об этом пишет издание thenational.

1484 by Puro. Фото: thenational

Ресторан получил название 1484 by Puro. Посетители смогут совсем скоро побывать там, и насладиться великолепными видами на долины и вершины гор. Другие места этой ресторанной сети также есть на острове Аль-Марджан и в парке смотровой площадки Джебель-Джайса.

На этой вершине, где рестораторы задумали открыть такое необычное место, также находится самый длинный в мире зиплайн. То есть можно спуститься по стальному канату с неимоверно большим отрывом от земли.

Весь дизайн авторы задумали так, чтобы гости смогли сполна полюбоваться открывающимся видом. Окна в ресторане будут от пола и до потолка.

Кухня в 1484 by Puro будет интернациональной, как и в большинстве ресторанов ОАЭ. Посетители смогут попробовать кальмары фритти, креветки васаби, жареного цыпленка по-корейски, жареного морского окуня и множество других вкуснейших блюд. Также отдельно будет разработано утреннее меню: яйца Бенедикт, традиционная шакшука и многое другое.

Руководство нового заведения заявило, что они намерены соблюдать все меры безопасности, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения и Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.

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