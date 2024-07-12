Мужчину приговорили к шести годам за оскорбление президента в TikTok

Угандийский суд приговорил 24-летнего Эдварда Авебву к шести годам заключения за видео в TikTok, где он критиковал президента Йовери Мусевени и его семью. Видео содержало слова, которые суд считает разжиганием ненависти и распространением ложной информации.

Тиктокера заключили в тюрьму на шесть лет за оскорбление президента

Авебва признал свою вину и принес извинения, но судья утвердила, что подсудимый не продемонстрировал настоящего раскаяния и заслужил серьезное наказание. Теперь он проведет в тюрьме шесть лет.

"Обвиняемый заслуживает наказания, которое позволит ему сделать выводы из своего прошлого, чтобы в следующий раз он уважал личность президента, первой леди и первого сына", — сказала судья.

В Уганде власти регулярно осуждают выражение мнений против правительственных деятелей. В 2022 году угандийский писатель Яквенза Рукирабашайя был обвинен в "оскорбительном общении" после высказываний о президенте и его сыне в Twitter, что привело к его временному заключению и дальнейшему бегству из страны.

Находящийся у власти с 1986 года президент Мусевени недавно подписал закон против "проявлений ненависти", который осудили правозащитные группы, утверждая, что он имеет целью подавить свободу слова, особенно в интернете. Конституционный суд Уганды в прошлом году признал часть этого закона, наказывающего за "оскорбительное общение", неконституционной.

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